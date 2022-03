Policija ga zaustavila jer je vozio autoputem u kontra smijeru 40 kilometara

Američki košarkaš iz redova italijanske Venecije Viktor Sanders (27) dobio je otkaz u klubu zbog bizarnog saobraćajnog incidenta u kojem, pukom srećom, nije bilo ozbiljnih posljedica.

Italijanski mediji javljaju da je Sanders u četvrtak u jutarnjim satima vozio autoputem u kontra smijeru i tako 40 kilometara.

Uprkos signalizaciji vozača koji su mu nailazili, nije se isključio sa autoputa, pa je tek nakon intervencije saobraćajne policije isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnesena prijava zbog nesavjesnog upravljanja vozilom.

Brzo potom, reagovao je i Sandersov klub, i to radikalno - uručio je otkaz svom košarkašu. Amerikancu je ovo druga sezona u Italiji, prva sa Venecijom iz koje je stigao iz Trenta.

Victor Sanders of Reyer Venezia has been stopped by police early this morning while he has been driving for more than 40km on the highway IN WRONG DIRECTION