Prvi put u javnosti: Jokićeva supruga s kćerkicom gledala meč

Srpski košarkaš Nikola Jokić izjavio je za medije da loša završnica meča sa Šarlotom koštala Denver poraza. Ipak, imao je najbolju moguću podršku sa trbina...

Srpski košarkaš je imao najljepšu moguću podršku na sinoćnoj utakmici, pošto je na tribinama dvorane u Denveru bila njegova supruga Natalija zajedno s njihovom kćerkicom Ognjenkom.

Naravno, tu su bila i Jokićeva braća, koja su takođe ispratila utakmicu sa tribina.

Predivan momentat je uhvatila reporterka Kejti Vindž koja je sliku Jokićeve supruge Natalije i kćerkice podijelila na Twitteru.

Nikola Jokić’s wife Natalija and their daughter taking in some holiday hoops tonight at Ball Arena pic.twitter.com/6BqGMqtPez