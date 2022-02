Radonjić: Da ste videli šta je bilo, ne biste ništa pitali

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić govorio je poslije poraza od Monaka u 25. kolu Evrolige.

Crvena zvezda poražena je od Monaka 91:80.

Zvezda je ispustila +20 i na kraju ubjedljivo poražena.

"Čestitam Monaku na pobedi, odigrali su dobru utakmicu, pokazali su šta mogu. U prvom poluvremenu smo ofanzivno bili odlični, u drugom poluvremenu bilo je drugačije", rekao je Radonjić.

Šta mu je rekao Saša Obradović na početku utakmice?

"Samo smo se pozdravili, pitali smo jedan drugog kako smo...".

Postoji li racionalno objašnjenje za ovaj poraz?

"Pokazali su u napadu kakav su tim i šta mogu da urade, nije to ni prvi put ove sezone, a pokazaće to i u nastavku. Ofanzivno smo bili odlični, najbolje poluvreme što se tiče napada u Evroligi. Bio je dobar ritam 15, 16 minuta i dobra energija, a nakon toga je usledilo nešto što sam pričao o tome, što se dovoljno ne prati. To je niz problema, ušli smo u neki teški trening, da ste videli sve bi vam bilo jasno, ne biste ništa pitali. Oni su igrali dobru i tvrdu odbranu, mi nismo mogli da pariramo. Putovanja, utakmice, opterećenje, potrošli smo se, znate kakve smo probleme imali poslednjih mesec dana i to je došlo na naplatu. Žao mi je što smo izgubili meč, ali bilo je evidentno da nema energije i videlo se šta su posledice toga. Dali smo sve od sebe poslednja dva dana, ali bilo je mnogo da to uradimo i sada. Atipične greške i protiv Armanija i večeras. Jednostavno je tako, nadam se da ćemo uspeti da se vratimo i da dođemo do nivoa do kog hoćemo. Treba ovo dobro analizirati i da se podignemo", rekao je Radonjić.

(b92)