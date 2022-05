Radonjić otkrio šta će odlučiti treću utakmicu polufinala ABA

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da očekuje bolju igru ekipe u trećem meču polufinala ABA lige.

"Ekipa Cedevita Olimpije je odigrala u Ljubljani u drugoj utakmici jako čvrsto svih 40 minuta, a naša reakcija na tu igru nije bila dobra, i zato očekujem da će naš odgovor u ponedeljak biti bolji, čime bi došli do rezultata koji priželjkujemo. Moramo biti skoncentrisani da odigramo u određenim segmentima puno bolje nego na drugoj utakmici u Ljubljani (80:88), kao i da intervali naše dobre igre budu duži nego što je to bilo u oba meča koja smo do sada odigrali u ovoj seriji", rekao je Radonjić, prenio je klupski sajt.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u ponedjeljak ekipu Cedevita Olimpije, u odlučujućem trećem meču polufinala ABA lige. Trenutni rezultat u seriji je 1:1.

Radonjić je istakao da se tim cijele sezone borio za prvo mjesto u regularnom dijelu, kako bi u plej-ofu imali prednost domaćeg terena.

"Čitave sezone borili smo se za prvo mesto, imali smo samo dva poraza u regularnom delu sezone i borili se za to da u odlučujućim mečevima možemo da branimo prednost domaćeg terena, time i mogućnosti da dođemo do rezultata koji svi želimo", rekao je on.

Kapiten crveno-bijelih Branko Lazić rekao je da očekuje tešku posljednju utakmicu u polufinalnoj seriji.

"Već sama ta činjenica daje ovom meču važnost. Zato bi na prvom mestu pozvao naše navijače da dođu u ponedeljak u halu i pruže nam veliku podršku jer smo se i borili kroz regularni deo sezone za ovu poziciju da imamo našeg šestog igrača na tribinama i da sve rešavamo na našem terenu", dodao je Lazić.

Lazić je istakao da je Cedevita Olimpija vrlo kvalitetna, što je pokazala i u drugoj utakmici.

"Zato u ponedeljak moramo da budemo borbeni do krajnjih granica, u utakmici u kojoj nema izgubljene lopte i u kojoj je energija na maksimumu. Znamo da neće biti lako, ali ponavljam, uz najveću podršku sa tribina ove sezone sve bi bilo mnogo lakše i verujem da možemo da dođemo do rezultata", zaključio je Lazić.

Treći duel između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije igra se u ponedjeljak u hali "Aleksandar Nikolić" od 19.00.