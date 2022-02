Radonjić pred Uniks: Čeka nas težak zadatak

​Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je njegov tim čeka težak meč protiv Uniksa u Evroligi.

Zvezda sutra od 17 sati gostuje u Uniksu u Kazanju u 26. kolu Evrolige.

Ruski tim trenutno je sedmi na tabeli sa skorom 13-10, dok je beogradski tim na učinku osam pobjeda i 14 poraza.

"Radi se o kvalitetnom protivniku koji nije samo protiv nas pokazao kvalitet. U dobroj su formi. Individualno su izuzetno jaki, atletski takođe. Sigurno nas čeka težak zadatak. U krajnjoj liniji najavili su ambicije pred početak sezone, rekli su da napadaju Top 8. Naravno da su tako i ušli u sezonu i pokazali su to na mnogim utakmicama, uključujući i duel u Beogradu", rekao je Radonjić novinarima u hali "Aleksandar Nikolić".

"Mi smo u našoj situaciji koja se dogodila u januaru kada smo imali veliku pauzu van hale što je posebna problematika u ovom delu sezone. Maik Cirbes neće putovati, nadam se da će početi sa treningom sledeće nedelje. Imamo određenih problema, naravno zbog pauze koju smo imali zbog svega, onda imamo i taj raspored koji zahteva specifičan način rada. Videćemo kakva je situacija u ekipi sutra pa ćemo doneti odluku. Ono što treba reći je da nemamo ozbiljnih povreda, ali problemi postoje", rekao je trener crveno-belih.

Prvotimac Ognjen Dobrić rekao je da je ekipa Uniksa izuzetno dobra fizički i da je dominatna u tom smislu u odnosu na sve ekipe.

"Moramo da nađemo način da odgovorimo na to, da igramo našu igru, da im čvrstom odbranom ne dozvolimo da se opuste u napadu i da igraju svoju igru. U Beogradu to nismo uradili i videli smo kako se to završilo. Imaju dosta dobre igrače poput Hezonje, Lorenca i Džona Brauna, ceo tim igra dobro. Opasnost preti sa svih strana. Oni igraju kvalitetno svih 40 minuta i na to moramo da odgovorimo", poručio je Dobrić.