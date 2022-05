Rondo pištoljem prijetio bivšoj partnerki: Mrtva si

Dvostruki NBA prvak i četverostruki All-star igrač i jedan od najboljih plejmejkera posljednjih desetak godina Ražon Rondo našao se u centru pažnje pošto je Ešli Bačelor bivšoj djevojci i majci njegove dvoje djece prijetio pištoljem.

Rondo je dobio zabranu prilaženja 150 metara od Bačelor jer joj je prijetio smrću i to pred kćerom i sinom.

Prema pisanju američkih medija Rondo je tokom svađe razbijao stvari po kući, a onda je izvadio pištolj. Bečelor je, piše "ESPN", tražila hitnu zaštitu, a sudija je naredio da Rondo ne smije da joj prilazi na bliže od 150 metara, kao i da mora da preda oružje sudu u Kentakiju, a uz je Bečelor dobila privremeno starateljstvo nad djecom.

Razlog za sve je više nego nevjerovatan. Bečelor je sinu rekla neka razvrsta veš što je košarkaša Klivlenda izbacilo iz takta pošto su njih dvojica u tom trenutku igrali video igrice. Uništio je konzolu i nastavio je da razbijati po kući te je Bečelor poručio: "Mrtva si", pišu mediji.

Ubrzo se vratio sa pištoljem i uz psovke je poručio bivšoj partnerki da mu dovede sina Ražona Ronda Juniora. Iz kuće je navodno pobjegao kada su došli roditelji njegove bivše partnerice.

Rondo je 2006. završio koledž Kentaki, igrao je za Boston, Dalas, Sakramento, Čikago, Nju Orelans, La Lejkerse, Atlantu, La Kliperse, a u januaru 2022. je iz Lejkersa trejdovan u Klivland. Osvojio je titulu šampiona 2008. i 2020. godine sa Bostonom i Lejkersima.

The mother of Rajon Rondo's kids claims the NBA star pulled a weapon on her during a scary outburst last week, and now she's asking a court for an emergency order of protection for her and their kids. https://t.co/1gdpdKezU3