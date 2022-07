Simonović: Nije teško postati trener kad Zvezda zove

​Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović postao je pomoćnik u stručnom štabu novog trenera crveno-belih Vladimira Jovanovića, a u intervjuu za klupski sajt poručio je da je odluka da teren zamijeni klupom za njega bila laka jer ostaje u voljenom klubu.

"Odavno sam imao želju da se bavim trenerskim poslom, privlačilo me je to, još pre nekih 5-6 godina počeo sam da razmišljam o tome, nakon sugestije nekih ljudi koji su u košarci, da ima smisla da razmišljam u tom pravcu. Uvodio sam se polako u tu priču, pratio, radio na sebi, posebno jer nisam želeo da se napravi neka praznina, taj jaz koji može da nastane nakon završetka igračke karijere u smislu šta i kako dalje", izjavio je Simonović za zvanični sajt KK Crvena zvezda.

Bivši košarkaš Budućnosti, Albe, Zenita i drugih klubova istakao je da u Crvenoj zvezdi vlada porodična atmosfera.

"Izbor je bio lak i jednostavan jer je ovo što se dešava u Crvenoj zvezdi za mene super priča. U klubu vlada porodična atmosfera i to mnogo znači u svakom smislu, tu su ljudi kojima verujem, u koje imam poverenja i koji se trenutno nalaze u menadžmentu. Počev od predsednika, preko trenera do svlačionice. Sve to se poklapa sa nekim mojim ambicijama i vizijama koje imam i lično, ali i gde bi voleo da radim taj posao. Izuzetno sam zadovoljan što je sve ovako ispalo", rekao je Simonović.

Novi član stručnog štaba crveno-belih govorio je i o novom treneru aktuelnog prvaka Srbije i ABA lige Vladimiru Jovanoviću.

"Vlada je na prvom mestu izvanredan čovek, ima izuzetan potencijal i već je pokazao na prethodnim poslovima da ima kvalitet. Ono što mogu da obećam je veliki rad i krvava kolena, mnogo truda i želje da uradimo zajedno sve kako treba. Ali, moram da naglasim, potrebno je strpljenje i velika podrška jer smo svi zajedno na istom zadatku", zaključio je doskorašnji krilni košarkaš Zvezde.

Simonović je za crveno-bele odigrao 388 utakmica, postigao 2.718 poena i osvojio 12 trofeja.