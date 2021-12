Trinkijeri udario igrača pa ga gurnuo s leđa

Trener Bajerna Andrea Trinkijeri udario je svog igrača Džejsona Džordža tokom utakmice sa Baskonijom u Evroligi.

Sporna situacija dogodila se tokom tajm-auta kada je Italijan najprije udario Džordža u stomak, a potom ga gurnuo sa leđa.

Sve to propraćeno vikom očigledno nezadovoljnog bivšeg trenera Partizan.

Trinchieri goes way too far in my opinion First punching George in his stomach and then pushing him in the back. #euroleague #bayern pic.twitter.com/PG6iQ4es69