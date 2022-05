Voriorsi ubjedljivi protiv Grizlisa

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa nadigrali su Memfis Grizlise rezultatom 142:112 i tako poveli u seriji polufinala zapadne konferencije NBA lige.

Dža Morent ponovo je bio udarna pesnica Memfisa i najbolji igrač susreta, ali je bio potpuno usamljen, pošto su narednih pet igrača po efikasnosti bili iz redova domaćeg tima.

Morent je imao 13/21 iz igre i ubacio je ukupno 34 poena uz još sedam asistencija i tri skoka, a drugi u ekipi Memfisa bio je Dezmond Bejn sa "samo" 16 poena.

U pobedničkom taboru, Stef Kari je predvodio tim sa 30 poena i šest asistencija, Džordan pul je ubacio 27 poena i četiri skoka, dok je Klej Tompson imao 21 poen, devet skokova i četiri asistencije, prenosi B92.

Uz to, Kuminga je imao 18 poena, a Vigins 17, pa je ta petorka bila previše ove večeri za Grizlise.

Nemanja Bjelica na parketu je ponovo bio premalo vremena, tek toliko da upiše jednu uhvaćenu loptu.

Memfis je u prvoj dionici imao +13, ali se to istopilo već do kraja istog perioda, da bi u drugoj četvrtini Golden Stejt došao do iste zalihe.

Serijom 10:0 na startu drugog poluvremena utakmica je praktično bila prelomljena, a kasnije je razlika samo rasla u korist domaćih.

Dodatni problem za Memfis mogla bi da bude povreda Dža Morenta, kada ga je povukao za koleno Džordan Pul.

Sljedeći meč igra se ponovo u San Francisku, u noći između ponedeljka i utorka, od 04.00.