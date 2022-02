WABA liga: „Orlice“ zablistale u Požegi i došle do velike pobjede

Košarkašice Orlova ostvarile su večeras novu vrijednu pobjedu u regionalnoj WABA ligi.

Banjalučanke su kao gošće slavile protiv ekipe Plamen iz Požege sa 84:77 i tako ostale u igri za plasman na fajnal for. Bio je ovo četvrti trijumf orlica u Top 8 fazi takmičenja.

Pulenke Dragane Svitlice su imale plus osam na poluvremenu (44:36), a onda su domaće treću dionicu dobile sa 31:15, no onda je uslijedila nova serija gošći koji su posljednjih 10 minuta dobile sa 25:10 i tako došle do sigurne pobjede.

Sjajan meč odigrale su Tamara Rajić koja je bila najefikasnija sa 27 poena, te Milica Zeljković (20) i Vladinka Erak koja je meč završila sa 18 poena i 11 skokova. Doprinos na ovoj utakmici dala je i trenerica Dragana Svitlica koja je upisala sedam poena.