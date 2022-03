Žalgiris mijenja klupske boje u znak podrške Ukrajini

Hajde da proslavimo našu slobodu tako što ćemo pružiti podršku trenutnoj herojskoj borbi u Ukrajini, ovo je poruka iz Košarkaškog kluba Žalgiris koji će u meču Evrolige 11. marta protiv Barselone igrati u dresovima u bojama zastave Ukrajine.

Litvanski tim će nastupiti u "plavo-žutoj" kombinaciji umjesto tradicionalnih "zeleno-bijelih". Zanimljivo isti dan se u Litvaniji slavi i Dan nezavisnosti, a ujedno su odlučili da daju podršku Ukrajini gdje je u toku ruska vojna operacija.

Let's celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine! Read more: https://t.co/tSMQd4y4AO. pic.twitter.com/ehEx30Y58B