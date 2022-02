Јokićev šou u svlačionici Denvera

Nikola Јokić bio je još jednom junak pobjede Denver Nagetsa, ovog puta nad Toronto Reptorsima.

U posljednjoj sekundi je ostvario blokadu nad Anuobijem kojom je donio trijumf svom timu rezultatom 110:109.

Tradicija u svlačionici Nagetsa nalaže da trener Majk Meloun poklanja lančić defanzivnom igraču utakmice.

Prethodno, naravno, najavi i obrazloži svoju odluku, a Јokiću se "žurilo", pa je prekinuo trenera i odmah mu "oteo" lančić.

To je izazvalo osmijeh i na licu Melouna, a potom i slavlje saigrača koje je predvodio baš srpski centar, piše RTRS.

Nikola wasn’t interested in wasting time… he knew who was getting that Defensive Player of the Game Chainpic.twitter.com/EGiSXD730e