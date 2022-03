Almir Čolo, kapiten Mladosti: Pokazali smo da smo i dalje najbolji

Odbojkaški klub Mladost iz Brčkog osvajač je ovogodišnjeg odbojkaškog Kupa Bosne i Hercegovine.

Mladost je u finalu Kupa savladala u Oršaju savladala domaću ekipu Domaljevca sa 3:1 i tako odbranila trofej osvojen prošle godine. Po setovima je bilo 25:14, 25:19, 19:25 i 25:20.

Brčaci su tako došli do osmog trofeja u ovom takmičenju, čime su nastavili veliku dominaciju na bh. sceni. Najboljim igračem utakmice proglašen je Asmir Hukičević iz OK Mladost Brčko. Bila je to kvalitetna utakmica odigrana pred ispunjenim tribinama dvorane u Orašju. Na kraju je presudio kvalitet gostiju koji su znali proslaviti novi trofej.

Kapiten Brčaka, Almir Čolo je istakao da su uprkos brojnim izazovima i problemima ove sezone još jednom potvrdili status najbolje bh. ekipe u kojoj je već odavno usađen šampionski duh.

“Čestitao bih Domaljevcu na organizaciji utakmice i na prikazanoj igri. Bilo je zaista divno igrati pred punom dvoranom nakon dugo vremena, i drago mi je što je veliki broj naših navijača došao da nas podrži. Što se same utakmice tiče moram iskreno reći da je prošla onako kako sam se nadao i priželjkivao. Spremili smo se kvalitetno, ispoštovali taktičke zamisili trenera i odigrali na jako dobrom nivou”, kaže već godinama predvodnik šampionske generacije Mladosti i dodaje:

“Iako je ova sezona sigurno najteža do sada za moj klub, sa dosta problema sa kojim se borimo svaki dan mislim da smo pokazali da smo i dalje najbolja ekipa u BiH. Uspjevamo pobjeđivati iz utakmice u utakmicu sa samo osam seniora u timu, a vjerujte to nije nimalo lako. Tajna za uspjeh, nazovimo je tako je po meni naša želja, prijateljski odnos svih nas u klubu i taj šampionski duh koji smo gradili dugi niz godina”.

Nakon osvojenog Kupa, pred odbojkašima Mladosti je završnica prvenstva BiH. Aktuelni bh. šampioni su regularni dio Premijer lige BiH završili na prvom mjestu i kao najveći favoriti ulaze u predstojeći plej-of.

“Što se tiče završnice prvenstva, odnosno plej-ofa, mi naravno idemo i na osmu titulu prvaka BiH. Vjerujemo u naš kvalitet i znamo koje su nam mogućnosti. Nadamo se da će nas zdravlje poslužiti i da ćemo se za nešto više od mjesec dana okititi sa jos jednim zlatom”, zaključio je prvotimac Mladosti i reprezentativac BiH, Almir Čolo.