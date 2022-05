Amir Kan završio karijeru

Britanski bokser Amir Kan saopštio je da je zvanično završio karijeru.

Nekadašnji svjetski šampion 35-godišnji Kan, koji je izgubio u februaru od Kela Bruka nokautom u šestoj rundi u Mančesteru, vijest o povlačenju objavio je na društvenim mrežama.

"Vrijeme je da okačim rukavice o klin. Blagosloven sam nevjerovatnom karijerom koja je trajala 27 godina. Želim iskreno da zahvalm nevjerovatnim timovima sa kojima sam radio, mojoj porodici, prijateljima i navijačima na ljubavi i podršci koju su mi pokazali", naveo je Kan na Tviteru.

It’s time to hang up my gloves. I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years. I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2