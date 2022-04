Bivšem vozaču Formule 1 zaplijenili vilu vrijednu oko 100 miliona evra

Finansijska policija Italije zaplijenila je vilu vrijednu oko 100 miliona evra koja je u vlasništvu bivšeg ruskog vozača Formule 1 Nikite Mazepina i njegovog oca Dmitrija.

Ovu informaciju prenijeli su brojni svjetski mediji koji dodaju da je zapljenjena vila ustvari "Rocky Ram" koja se nalazi na sjeveru Sardinije.

Podsjetimo Mazepin je u martu dobio otkaz od američkog F1 tim Haas i to sve nakon što je Rusija pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini.

