Borci Kluba borilačkih vještina Derventa osvojili osam medalja

Borci Kluba borilačkih vještina Derventa Simo Zorić, Božana Nešković i Stefan Jevtić osvojili su zlatne medalje na kik - boks turniru "Jahorina open". Takmičari kluba iz Dervente osvojili su još i dvije srebrne i tri bronzane medalje.

Zorić je do zlata došao u kategoriji juniora kick-light do 84 kg, Neškovićeva je slavila u kategoriji juniora kick-light do 50kg, te Jevtić u kategoriji djeca kick - light do 27 kg.

Do srebrnih medalja došli su Sergej Sidlik u kategoriji juniora kick - light do 74 kg i Nemanja Gojić u kategoriji djece kick - light do 33kg.

Medalje su osvojili i Đorđe Jevtić, Luka Vajić i Mihajlo Jeličić i to bronzane. Jevtić je medalju osvojio u kategoriji stariji kadet kick - light do 63 kg, Vajiću je to pošlo za rukom u kategoriji stariji kadet kick - light do 57 kg, a Jeličić je do bronze došao u kategoriji kick - light do 52 kg stariji kadeti.

Na "Jahorina Open 2022" učešće je uzelo oko 200 takmičara iz Srbije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Turske.