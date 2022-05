Borio se s depresijom, alkoholom i drogom, a sad je opet prvak svijeta

Roni O'Saliven je sedmi put postao prvak svijeta u snukeru, nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva pobjedio Džada Trampa s 18:13.

Najpopularniji i za mnoge najbolji igrač snukera svih vremena sada ima jednak broj svjetskih titula kao i rekorder moderne ere, od 1969. i uvođenja nokaut-formata takmičenja, Stiven Hendri.

O'Salivan je svoju prvu svjetsku titulu osvojio 2001. godine kada je s 18:14 bio bolji od Džona Higinsa, a osvajanjem sedme postao je i najstariji svjetski prvak. Engleskom 46-godišnjem majstoru je uz titulu pripala i novčana nagrada u iznosu od pola miliona funti.

Osvajanjem nove naslova O'Saliven je dodatno začinio debatu o najboljem igraču snukera svih vremena. Uz najveći broj osvojenih "renking" turnira, u svom vlasništvu ima većinu najvažnijih rekorda u igri, a ponovo će sezonu završiti kao najbolji na svijetu.

"Mene rekordi nisu nikada zanimali. Lijepo je kad dođete do njih, ali ja nemam ciljeva. Volim da pobjeđujem i, iako to vjerovatno nije najbolja ideja, pokušaću ovo da ponovim sljedeće godine", rekao je O'Saliven nakon pobjede poslije koje je Tramp istakao da je izgubio od najboljeg igrača snukera svih vremena.

Šesterostruki prvak svijeta Stiv Dejvis uvjeren je da će O'Saliven doći i do osme titule te dodao da se riječ genijalac često upotrebljava i kad za to nema potrebe, ali da O'Saliven to zaista i jeste.

O'Saliven je titule prvaka osvajao 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020. i ove godine, a jedini poraz u finalu pretrpio je 2014. od Marka Selbija.

Uz probleme s depresijom, ali i alkoholom i drogom u mlađim danima, 46-godišnji Englez oduševljavao je fanove briljantnim partijama, ali i šokirao predajama mečeva i najavama o prekidu karijere. Sad je ponovo na vrhu. Zagrljaj O'Saliven i Trampa poslije meča trajao je skoro dva minuta, a Roni je u suzama na kraju uspio da zagrli i porodicu.

(B92)