Fetel preskače i Saudijsku Arabiju, nova šansa sa Hulkenberga

Sebastijan Fetel, vozač F1 tima Aston Martin propustiće i predstojeću trku za Veliku nagradu Saudijske Arabije zbog virusa korona. Nijemca će i ovog vikenda zamjeniti Niko Hulkenberg.

Četvorostruki šampion Formule 1 je propustio i prvu trku u šampionatu koja je vožena u Bahreinu, takođe zbog toga što je pozitiva na virus korona.

Iz Aston Martina su saopštili da očekuju da će Fetel biti spreman za Veliku nagradu Australije koja je na programu 10. aprila.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll. Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah. We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2