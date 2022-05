Godišnjica pogibije Ajrtona Sene: Dan kad je "krvava Imola" odnijela "kišnog čovjeka"

Kobnog 1. maja 1994. cijeli sportski svijet je plakao. Planetom se brzinom munje raširila vijest o pogibiji, po mnogima, jednog od najvećih vozača Formule 1 svih vremena Ajrtona Sene. Ove godine navršava se 28 godina od smrti legendarnog Brazilca.

Na Velikoj nagradi San Marina, na stazi "Enco i Dino Ferari" u Imoli, legendarni Brazilac sa samo 34 godine otišao je u vječnost. Tamburelo, ime te proklete krivine, zauvijek će ostati upisano u srcima pravih poklonika Formule 1. U toj krivini život je izgubio vjerovatno najvoljeniji vozač u modernoj istoriji automobilizma. Poginuo je pošto mu je otkazao upravljački mehanizam, a onda je pri brzini od preko 300 kilometara na sat udario u zid koji nije bio zaštićen gumama. Kasnije su podaci pokazali da je za samo dvije sekunde uspio da smanji brzinu na 211 kilometara na sat, ali tragedija nije mogla da bude izbjegnuta.

"Izgledao je beživotno. Podigao sam mu kapke i zahvaljujući zjenicama uvidio sam da je pretrpio ogromnu povredu mozga. Izvukli smo ga iz kokpita i položili na tlo. Pošto smo to učinili, izdahnuo je i, iako nisam religiozan čovjek, osjetio sam da mu je duša otišla iz tijela u tom trenutku", rekao je prije nekoliko godina poznati neurohirurg Sidni Votkins, koji je kao vođa ljekarskog tima F1 bio među ljudima koji su izvukli Senu iz bolida.

Ostaće zauvijek zapisano da je osvojio tri šampionske titule (1988, 1990 i 1991.), pobjednički šampanjac ispijao je 41 put, dok je čak 65 puta imao prilike da startuje sa pol-pozicije i povede karavan. U periodu od 1985. do 1993. u generalnom plasmanu niti jednom nije završio niže od četvrte pozicije. Tokom karijere nosio je nadimak "kišni čovjek" jer je vanserijski talenat pokazivao svaki put kada bi se tmurni oblaci nadvili nad pistom i kišom okupali stazu.

Na početku 1994. Sena je iz Meklarena prešao u Vilijams, a inovativnom dizajnu prednjeg oslanjanja koji je kompjuter automatski podešavao pred ulazak u svaku krivinu Brazilac nikako nije uspijevao da se prilagodi.

"Imam vrlo negativan osjećaj u pogledu upravljanja vozilom. Biće ovo sezona s mnogo nesreća i rizikujem da kažem da ćemo imati sreće ako se ne dogodi nešto zaista ozbiljno", govorio je Sena uoči te sezone.

Inače, samo dan ranije u kvalifikacijama u Imoli je poginuo i Austrijanac Roland Racenberger. Poslije Racenbergerove smrti savjetovali su mu da ne vozi trku, ali je on to odbio uz riječi: "Postoje određene stvari nad kojima nemamo kontrolu. Ne mogu da odustanem. Moram da nastavim." Želio je da oda počast stradalom kolegi i u bolid je stavio austrijsku zastavu. Planirao je da na kraju trke razvije zastavu i odnese je na podijum. Ali sudbina je imala druge planove. Racenberger je nastradao od posljedica udara u potporni betonski zid. Dodajmo i to da je dva dana prije tragične trke na treningu tada mladi Rubens Barikelo doživio udes i prošao je samo sa polomljenim nosom i rukom.

Kada je u pitanju Senina smrt, FIA i italijanske vlasti i dalje tvrde da Brazilac nije preminuo na stazi, već u bolnici. Pravi uzrok tragedije se ne zna. Ono što je poznato jeste da se prednji desni pneumatik zajedno s vješanjem otkačio i udario Senu u glavu. Iako je odmah helikopterom prebačen u bolnicu u obližnju Bolonju, tri sata poslije incidenta saopšteno je da je Sena preminuo.

Sahranjen je uz najveće državne i vojne počasti u rodnom Sao Paulu 4. maja. Na groblju "Morumbi" okupilo se više od milion ljudi da isprati jednog od najvećih sinova Brazila na vječni počinak, a na ulicama Sao Paula je bilo oko tri miliona ljudi.

Dok većina ljudi slavi 1. maj kao Praznik rada, milioni Brazilaca svake godine na ovaj dan žale smrt sunarodnika. Veliki broj navijača i poklonika Formule 1 na taj dan odlazi u Imolu gdje odaju počast brazilskom majstoru za volanom.