Iron Puki napada titulu prvak Evrope

Najbolji bh. bokser Edin Puhalo, alias Iron Puki, u subotu će se u Berlinu boriti protiv Nijemca Nilsa Šmidta za titulu evropskog prvaka u IBO organizaciji u teškoj kategoriji.

Meč će se održati na događaju koji organizuje njemačka promoterska kuća Kuc Boxpromotion, a borba bh. šampiona je ujedno i borba večeri zajedno s onom između Rica Mulera i Floriana Videnhofa.

Oba borca imaju isti skor 20:1 s tim da je bh. bokser 19 puta nokautirao svoje protivnike, dok je Nijemac u 14 borbi slavio nokautom.

"U subotu me očekuje jedan od najvažnijih mečeva u karijeri. Moj protivnik je jedan od najboljih koje sam imao, što pokazuje i njegov skor. Nadam se da ću predstaviti i sebe i Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način. Odradio sam vrhunske pripreme, u vrhunskoj sam formi i nadam se da ću postati IBO prvak Evrope", rekao je Puki na današnjoj konferenciji za novinare i dodao:

"Analizirali smo Šmidta, vidjeli smo da je niži od mene, radi dosta saginjanja, otklone i zna biti veoma nezgodan. Zbog toga smo veliku pažnju posvetili preciznim udarcima i pokušat ću ga 'smiriti'. Uvodne dvije-tri runde planiram odraditi taktički i dosta oprezno pa ćemo vidjeti kako će on reagovati, da li će on ulaziti u razmjenu jer ja volim borbu sa poludistance. Gledaću da boksam kao u maju prošle godine u Skenderiji, da sam što više fokusiran u rundi pa da dobijam jednu po jednu. Na takav način je puno lakše dobiti meč. Ovo je ozbiljan meč i ne smijem se osloniti na to da ću pobijediti nokautom", poručio je Puhalo.

Medijima se obratio i predsjednik Saveza profesionalnog boksa BiH Zaima Numanović koji je istakao da je Puki najuspješniji profesionalni bh. bokser te da je velika stvar za naš boks da imamo predstavnika na tako ozbiljnom i visokom nivou.

"Edin je naš najbolji i najuspješniji profesionalni bokser od osnivanja saveza profesionalnog boksa. Vjerujem u njega i nadam se će pojas prvaka IBO prvi put u istoriji doći u BiH", rekao je Numanović.

Puki se za evropskog IBO prvaka bori 9. aprila, a put Berlina će krenuti dan ranije kada ga u Njemačkoj očekuje sučeljavanje i zvanično vaganje za meč. Direktan televizijski prijenos osiguran je na kanalima Face TV.