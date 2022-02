Iron Puki u Rokijevom stilu počeo pripreme na planini

Najbolji bh. profesionalni bokser Edin Puhalo, alias Iron Puki, počeo je pripreme za najvažniji meč u svojoj dosadašnjoj karijeri.

Bh. bokser bi se krajem marta trebao boriti za IBO titulu, a kako je i sam rekao, za ovaj meč želi napraviti najbolje pripreme do sada.

"Ne želim ništa prepustiti slučaju, odnosno svaki segment ću odraditi po planu i preporuci mog tima na čelu s trenerom Ivanom Filipovićem. Ovo mi je mnogo važan meč i želim dati sve od sebe kako u pripremama, tako i u samoj borbi kako bi prvi put u istoriji BiH pokušao osvojiti IBO titulu. Želim takođe doći na listu izazivača, te ako sve bude kako treba želim do kraja godine napasti svjetsku IBO titulu", rekao je Puki.

Priprema se paralelno na Bjelašnici, Igmanu i Gosini (Romanija), te njegovom Iron Puki Boksing kampu.

"Obaveze oko planirane organizacije velikog eventa u martu mi ne dozvoljavaju da konstantno budem na nekoj od naših planina, ali svaki slobodan dan iskoristim za odlazak te za trening snage i izdržljivosti upravo na našim planinama. Drago mi je da sam pripreme počeo na planini s dosta snijega i uz debele minuse. Volim to i volim taj način treniranja u tim ekstremnim uslovima kao što je to svojevremno na filmskom platnu prikazao Roki. To me veoma motiviše", poručio je Puki.

Puhalo već drugu sedmicu radi takozvani kamp i radiće ga do samog meča, s tim da je u planu da sparing fazu odradi u Zagrebu.