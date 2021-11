Iron Puki ušao u završnicu priprema borbe za titulu prvaka

Najbolji bh. bokser Edin Puhalo, alijas Iron Puki, ulazi u završnu fazu priprema za meč u kojem će se boriti za svjetsku Intercontinentalnu titulu IBO federacije u kruzer kategoriji, a sudeći po treninzima nalazi se u najboljoj formi ikada.

Toga je svjestan i Pukijev trener Ivan Filipović koji je prezadovoljan načinom na koji se Edin sprema za predstojeću borbu.

"Edin je u odnosu na početak naše saradnje napredovao gotovo u svim segmentima svoje bokserske vještine i svim svojim sposobnostima. Ono na čemu insistiram od početka naše saradnje je kontinuirano planiran i usmjeren rad kako za vrijeme trening kampa pred borbu tako i za vrijeme održavanja i čekanja početka slijedećeg trening kampa odnosno tranzicije. U stalnom smo kontaktu i pratim konstantno njegov rad i vodim računa o njegovom kvalitetnom i optimalnom radu", rekao je Filipović.

Pukijev trener smatra kako je vidljiv Edinov napredak gotovo u svim segmentima.

"Sigurno će se to odraziti kasnije na bolje transformisanje svega potrebnog kada započnemo drugi dio priprema u ovom trening kampu. Za daljnji napredak i ostvarenje željenih ciljeva potrebno je da trening kamp i pripreme odradimo u kvalitetnim uvjetima te imamo i kvalitetne sparing partnere. Naravno, uz sve to podjednako je bitno i to da Edinov rad i trud bude isto tako popraćen kvalitetnom menadžerskom i promotorskom podrškom", poručio je Filipović.

Puhalo je posljednju borbu imao u maju kada je u Sarajevu nokautirao mađarskog boksera Zoltana Seru, što mu je bila 20. pobjeda u karijeri u kojoj je zabilježio samo jedan poraz. Priliku za 21. pobjedu imaće početkom decembra na eventu koji će se održati u Makedoniji.