Ivana Radović: Potrudićemo se da do titule stignemo bez poraza

Odbojkašice Bimal Jedinstva još jedna pobjeda dijeli do 15. šampionske titule.

Brčanke će nakon trijumfa u prvoj utakmici finala plej-ofa protiv Gacka (3:1), već u utorak imati priliku da ponovo podignu trofej i tako nastave sa dominacijom na bh. sceni.

Pulenke Smaila Pezerovića i ove sezone izgledaju nezaustavljivo i po svemu sudeći odbraniće sve trofeje, a što je još impresivnije ove sezone jeste da nisu osjetile gorčinu poraza. Jedan od najdominantnijih i najtrofejnijih sportskih kolektiva u BiH u petak je pobjedom nad Gackom na domaćem terenu došao nadomak nove titule. Bila je to sjajna utakmica u kojoj su i Gačanke pokazale da se zasluženo bore za trofej najbolje bh. ekipe.

“Slavile smo teže od očekivanog. Poslije lako dobijenog prvog seta, opustile smo se, došlo je do pada koncentracije gdje smo izgubile na razliku. Nakon toga one su se razigrale, bilo je teško, no uspjele smo na kraju da slavimo sa 3:1. U drugu utakmicu ćemo sigurno ući opreznije, znamo čime ekipa Gacka raspolaže, moraćemo da budemo u utakmici od početka i da ne dozvolimo bilo kakve kikseve i padove”, kaže Ivana Radović, jedna od uzdanica brčnskog tima.

U taboru “brčanskih princeza” vjeruju kako će utakmica zakazana za utorak u Gacku od 19 sati biti njihova posljednja u ovoj teškoj sezoni.

“Do sada nemamo nijedan poraz, potrudićemo se da tako i ostane, ostala nam je još revanš utakmica, nadamo se i posljednja u ovoj sezoni. Kako sam rekla na početku sezone, ekipa je znantno podmlađena, iskreno odigrati do sada bez poraza je sigurno veliki uspjeh. Nismo očekivale baš da će ići tako lagano. Imamo da odigramo još tu uzvratnu utakmicu i ako Bog da podignemo pehar”, ističe mlada Fočanka iz redova višestrukih uzastopnih šampionki.

Ivana koja je bila dio ekipe prošle godine kada su “zmajice” igrale na Evropskom prvenstvu se ponovo našla na spisku selektora reprezentacije BiH Stevana Ljubičića za predstojeće nastupa u CEV Zlatnoj ligi.

“Za sada sam širem spisku za sada, vidjećemo da li ću upasti na uži. Plasman u viši rang, odnosno Zlatnu ligu je veliki uspjeh. Obzirom da je to nešto novo za sve, mislim da treba da damo sve od sebe i da odigramo bez pritiska. Naš kapiten Edina Begić je povrijeđena, sigurno da će biti teže doći do željenih rezultata, ali uz trud, zalaganje i ukoliko budemo imale malo sreće mislim da možemo nešto napraviti”, zaključila je Ivana Radović.