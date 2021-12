MMA borac pronađen mrtav

Džordan Jang, američki MMA borac, pronađen je mrtav u svom stanu.

Kako prenose američki mediji, MMA borac Džordan Jang pronađen je mrtav u svom stanu u 27. godini.

Jang je umro u, za sada, nepoznatim okolnostima, a vijest o Džordanovoj smrti javio je njegov trener iz Amerikan Top Tima Derik Santos.

"Teška srca objavljujemo da smo saznali da je naš kolega Džordan Jang preminuo. Cijeli tim je šokiran i veoma tužan zbog ovih vijesti, bio je sjajan timski kolega i mnogo će nam nedostajati. Molimo se za njegovu porodicu i ovom prilikom izjavljujemo saučešće", stoji u objavi Amerikan Top Tima (ATT) čiji je Jang bio član, prenosi B92.

It’s with a heavy heart, we have learned about the passing of our teammate Jordan Young. Our team is shocked and deeply saddened by this news. A great teammate, he will be deeply missed by all of us. Thoughts and prayers to his family. RIP to this warrior