Milana Božić za "Nezavisne": Tajvan je kao neki treći svijet

Nakon Modriče, Kule Gradačac, švajcarskog VFM Zesafa i Uba, odbojkaška reprezentativka BiH Milana Božić (21) skrasila se na dalekom Tajvanu.

Odlazak u Tajpeh je nešto što će prva tehničarka bh. reprezentacije sigurno pamtiti cijeli život, a za "Nezavisne" je govorila šta je to impresioniralo u dalekoj zemlji na azijskom kontinentu.

Nakon sjajnih igara za ekipu Uba iz Srbije, te velikog uspjeha sa reprezentacijom BiH s kojom je izborila prvi plasman na Evropskom prvenstvu, te osvojila CEV Srebrenu ligu, mlada Modričanka se odlučila za veliki izazov u karijeri potpisavši za ekipu Top Spid iz Tajpeha.

Nakon kraće adaptacije Božićeva je govorila o odbojci u ovoj zemlji, kao i kako se snašla u milionskom gradu.

"Stvarno se super osjećam ovde. Tajvan je kao neki treći svijet, ništa nije slično kao kod nas na Balkanu. Počevši od kulture, uređenja, hrane pa tako i odbojke. Još uvijek se snalazim, ali smatram da sam se dobro adaptirala", počela je razgovor za "Nezavisne" jedna od najtalentovanijih bh. odbojkašica.

Općinjena je kako kaže prijestolicom Tajpeha, a kao i sve drugo i odbojka se kako kaže dosta razlikuje od one koju je igrala u Evropi.

"Ja se nalazim u Tajpehu, stvarno jedan prelijepi milionski grad. Što se tiče odbojke, ona se dosta razlikuje od evropske, kao što i svi znaju ovdje su ljudi poznati po tome što su niskog rasta, pa se odbojka zasniva na borbenosti, istrajnosti i kondiciji. Poeni dugo traju, mnogo kombinacija i mnogo brza odbojka. Mislim da se stranci ovdje veoma lako snalaze, ljudi su ljubazni i kulturni uvijek željni pomoći, dok na svakom javnom mjestu zaposleni pričaju engleski", ističe Božićeva.

Ona dodaje da je malo ljudi sa naših prostora, upoznala je tek dva trenera iz Srbije. Za kratko vrijeme donekle se upoznala sa gradom, kao i kulturom i tradicijom koja zauzima važno mjesto u ovoj azijskoj zemlji.

"Kultura i tradicija je nešto po čemu su ovi ljudi ovde jedinstveni. Ništa slično nisam vidjela do sada. Sve je tako čisto i uredno. Možda za mene je bilo najčudnije što se rijetko gdje pronalaze kante za smeće. Moram priznati da ovdje ljudi drže do znamenitosti i prirodnih ljepota, to održavaju na visokom nivou i prave od toga atrakcije. Svakom bih poželila da dođe ovamo i da doživi ovako nešto", naglasila je mlada "zmajica".

Prvenstvo u Tajvanu je počelo ovog mjeseca, a odbojkašica iz Modriče će u ovoj prekrasnoj zemlji boraviti do marta naredne godine.

"Na Tajvanu ostajem do kraja marta kad mi je zakazan povratni let. Što se tiče planova za dalje još je previše rano pričati o tome, mislim da ima vremena za to, sada sam ovdje i želim da se fokusiram na ovaj stil odbojke i da učim njihove tehnike", zaključila je Milana Božić.

Nema sumnje da je pred Milanom još puno velikih izazova u sada već bogatoj karijeri. Podsjetimo, Božićeva je sa 14 godine postala kapitenka kadetske selekcije, a sa 16 godina je već dobila poziv u seniorsku reprezentaciju u kojoj je danas važan kotač u igri "zmajica".