Nikola Đurić, trener KBV Derventa: Želimo veći broj boraca

U godini pred nama želimo da napravimo iskorak te da što više rekreativaca uključimo u takmičarske vode. Znam da to finansijski neće biti lako, ali to je moja želja i daću cijelog sebe da to uradimo, rekao je ovo za "Nezavisne" Nikola Đurić, predsjednik i trener Kluba borilačkih vještina Derventa.

Ovaj nekad i sam kik-bokser je osnovao klub 2014. godine i od tada njegovi puleni bilježe dobre rezultate kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Velike planove imaju i u ovoj godini koja je pred nama, gdje bi, između ostalog, takmičari kluba iz Dervente trebalo da učestvuju na svjetskom kadetskom i juniorskom prvenstvu u Dablinu.

"Kao što sam rekao, želimo da povećamo broj boraca koji će ići na takmičenja i to u uzrastu od sedam do 10 godina. Trenutno u klubu trenira pedesetak djece raznih uzrasta, a tu ulaze i rekreativci, kao i fudbaleri koji se pripremaju sa nama. Želimo da u budućnosti idemo na veći broj manjih turnira kako bi naši borci stekli neophodno iskustvo, a naravno želimo i da idemo i na najveća takmičenja", kazao je Đurić koji je istakao da se takmičari već spremaju za pomenuti turnir u Dablinu:

"Turnir je krajem avgusta u Dablinu, a u maju ćemo znati ko je ispunio norme. Očekujemo da će naš klub predstavljati Simo Zorić (17 godina) i Mihajlo Jeličić (14). Konkurencija će bez sumnje biti veoma jaka, ali Simo je stasao i odličan je borac. Ima dosta iskustva i već dugi niz godina trenira sa nama i nadamo se da bismo mogli da napravimo dobar rezultat. S druge strane, Mihajlo nije tako iskusan borac, ali je veoma talentovan i sigurno je da će u budućnosti mnogo da napreduje".

Đurić je svjestan da kik-boks nije popularan sport kao recimo fudbal, košarka..., pa su samim tim ulaganja mnogo manja. Sa rastom broja takmičara doći će i do povećanja troškova...

"Svjesni smo da neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da to uspijemo. Veoma smo zadovoljni podrškom koju dobijamo od lokalne zajednice. Uz to, i prijatelji kluba su uvijek uz nas i funkcionisanje kluba je dosta lakše. Naša djeca koja idu na takmičenje ne plaćaju ništa. Želimo da u naš klub privučemo što više djece jer svi znamo koliko je bitno za njihov razvoj da se bave sportom", zaključio je Đurić.