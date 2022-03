Novi problemi za Američki tim u Formuli 1: Rusi traže pare nazad

Has F1 američki tim koji se takmiči u Svjetskom šampionatu Formule 1 upao je u spiralu problema iz kojih će se teško izvući i koji će se bez sumnje odraziti na rezultate u novoj sezoni.

Nakon što su nedavno objavili da zbog ruske vojne operacije u Ukrajini raskidaju saradnju sa ruskim vozačem Nikoitom Mazepinom, ali i partnerstvo sa glavnim sponzorom Uralkalijem, ruski hemijski gigant je uzvratio udarac zahtjevom da im vrate sav uplaćeni novac.

Has je pod velikim pritiskom poskidao sve logotipe Uralkalija sa bolida tokom predsezonskih testiranja u Barseloni, a izbrisana su i sva obilježja koja podsjećaju na rusku trobojnicu.

Jednostrana odluka američkog tima razočarala je ruskog giganta pa je jedan od najvećih proizvođača kalijevih gnojiva na svijetu potvrdio da će istražiti sve moguće pravne opcije da vrati uložena sredstva.

"Uralkali godinama doprinosi globalnoj sigurnosti hrane i pruža značajnu podršku brojnim sportskim udruženjima, organizacijama i događajima u Rusiji i izvan nje. Odluka Hasa je nerazumna i vjerujemo da bi sport trebao ostati slobodan od politike i pritiska vanjskih faktora. Uralkali zato želi da zaštiti svoje interese u skladu s pravnim procedurama i zadržava svoja prava da započne sudski postupak, potraži odštetu i dobije povrat značajnog iznosa novca koji je Uralkali platio za F1 sezonu 2022.", navela je ruska kompanija i objasnila šta će da uradi sa ovim sredstvima:

"Pošto je većina sponzorskog novca već prebačena Hasu koji nije ispunio obaveze prema Uralkaliju za ovu sezonu. Zato tražimo trenutni povrat novca koji je dobio Has, a taj iznos, kao i preostali iznos koji Uralkali ima za sponzorisanje u 2022. biće iskorišten za podršku fondaciji 'We Compete As One'".

Ostaje da se vidi kako će se Has snaći bez Uralkalijevih 30 miliona dolara, pogotovo ako se zna da američka ekipa spada u red onih sa najmanjim budžetima u F1 šampionatu. Da stvari budu gore, kasniće sa početkom testiranja u Bahreinu zbog problema sa transportom ekipe i opreme u Persijski zaliv.

Inače, fondaciju "We compete as one" (Takmičimo se kao jedan) je osnovao upravo izbačeni Nikita Mazepin, a glavni cilj ove organizacije je podrška sportistima koji ne mogu da se takmiče zbog upliva politike u sport.

U red sportskih organizacija koje su uvele sankcije ruskim ekipama stala je i Međunarodna rukometna federacija (IHF) koja je izrekla suspenziju svim ruskim i bjeloruskim takmičarima i zvaničnicima na svim nivoima.

"IHF suspenduje sve timove, zvanična lica, sudije, predavače i eksperte iz Rusije i Bjelorusije sa svih takmičenja i aktivnosti”, stoji u saopštenju iz Bazela.

To znači da Rusija neće učestvovati na Svjetskom juniorskom i kadetskom prvenstvu u ženskoj konkurenciji, kao i Svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku.

U svjetlju svih ovih dešavanja pomalo neobično zvuči informacija da su dva sponzora švajcarskog tenisera Rodžera Federera odbili da okončaju svoje poslovanje na prostoru Rusije. Brojne kompanije su se na to odlučile, ali ne i "Uniqlo" i "Lindt & Sprüngli". "Lindt & Sprüngli" je švajcarski proizvođač čokolade, koji sponzoriše Federera još od 2009. godine i ima oko 120 radnji u Rusiji. Kada je "Uniqlo" u pitanju, oni poručuju da i u Rusiji žive ljudi, odnosno da imaju pravo da žive kao i ostali širom svijeta. Stoga je i njima neophodna odjeća, te neće obustaviti proizvodnju u Rusiji. Sada je na potezu Federer, mada kako se navodi, nije za očekivati da će okončati saradnju sa svojim sponzorima zbog ove njihove odluke.