Otvoren Evropski džudo kup za juniore

LAKTAŠI - U Laktašima je danas počeo Evropski džudo kup za juniore na kojem učestvuje 236 džudista iz 24 zemlje svijeta.

Pomoćnik ministra sporta Mario Đuran rekao je da ovo takmičenje predstavlja krunu rada DŽudo saveza Republike Srpske i da u posljednje tri decenije nije bilo jačeg događaja u Srpskoj u ovom sportu.

"Ovo je kruna rada DŽudo saveza i nadam se da će ovakvi događaji postati konstanta u Republici Srpskoj. Došao je trenutak kada smo napravili iskorak i zadovoljni smo zbog toga", rekao je Đuran.

Predsjednik DŽudo saveza Republike Srpske Ognjen Pavlović rekao je da njeguju ideju da se što više kvalitetnih takmičenja održava na teritoriji zemlje jer je, prije svega, na taj način domaćim takmičarima lakše i jednostavnije omogućiti nastup na evropskim i svjetskim turnirima.

On je napomenuo da je riječ o takmičenju svjetske klase, bez obzira na to da li se održavaju u Beogradu, Parizu ili Laktašima.

"Svako to takmičenje nosi isti broj bodova i svima je veliki interes da uzmu učešće na njima. Imponuje što smo dobili pohvale od zvaničnika Evropske džudo unije. Iz godine u godinu ćemo se truditi da ova organizacija bude na višem nivou", rekao je Pavlović.

Svjetski prvak u džudou i reprezentativac Srbije Nemanja Majdov, koji je prisustvovao svečanom otvaranju u Laktašima, ocijenio da je ovo istorijski dan za Republiku Srpsku.

"Ovo je prvi evropski kup u tehničkoj organizaciji DŽudo saveza Republike Srpske, do sada je to bilo na nivou Saveza BiH. Lijepo je što je to u Laktašima", rekao je Majdov.

Majdov je istakao da je ovo za juniore jedan od najkvalitetnijih takmičenja u Evropi.

"Hvala svim ljudima, na čelu sa /srpskim članom Predsjedništva BiH/ Miloradom Dodikom, koji su obezbijedili uslove da se organizuje ovakvo takmičenje – rekao je Majdov.

Predsjednik DŽudo saveza BiH Branislav Crnogorac je u ime Evropske džudo unije čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i uslovima.

"Ovaj kup će pokrenuti cijelu BiH, Federaciju BiH i Republiku Srpsku i siguran sam da će se ubuduće više djece baviti džudoom, sportom koji ima svijetlu budućnost. Ako možemo organizovati ovakva takmičenja - onda apsolutno sve možemo", rekao je Crnogorac.

Crnogorac je naveo da rezultati domaćih takmičara daleko prevazilaze uslove u kojima rade.

"I ovo takmičenje je junorski kup, a ova organizacija može da podnese veći naslov, može da se mjeri sa evropskim senorskim prvenstvom", rekao je Crnogorac.

Načelnik Laktaša Miroslav Bojić ponosan je što se ovako kvalitetno takmičenje održava u njegovom gradu, ocjenjujući da je ono jedno od najbitnijih od kada je dvorana otvorena.

"Ponosni smo što smo domaćini Kupa evrope za juniore. Mi smo centar Evrope u ovom trenutku kada je o džudou riječ", rekao je Bojić i dodao da u Laktašima postoje tri kluba.

Takmičenje, koje je u zvaničnom kalendaru Evropske i svjetske džudo federacije, biće bodovano i za svjetsku rang listu.