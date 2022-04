Pogodi najduži tiket i osvoji mercedese u Mozzartu

Nova uzbudljiva trka očekuje sve ljubitelje sportskog klađenja - 1. maja kreće najveća nagradna igra u Mozzartu!

U do sada neviđenoj nagradnoj igri u BiH igrače očekuju ultra, mega, giga nagrade! Trka za nagrade se vozi u 46 etapa, sve do 15. juna, a samo najbolji će do cilja da odvezu Mercedese!

Osim Mercedesa, sve igrače očekuju vrijedne nagrade svaki dan.

Dobro pregledaj listu, pročešljaj najatraktivnije kvote na www.mozzartbet.ba i www.mozzart.ba i kreni u ludu avanturu - osvoji Mercedese ili Samsung Galaxy A13!

Telefon je u igri svaki dan, a pobjeđuje igrač koji ima dobitni tiket sa najvećim brojem pogođenih parova čija je svaka pojedinačna kvota 1,35 ili iznad na dnevnom nivou. Ukupno se dodjeljuju 92 telefona, ali to nije sve.

Ustupljena fotografija

Glavne nagrade su crveni Mercedes-Benz CLA 200 Coupe i crni Mercedes-Benz A 180!

Već od 1. maja kreni u još jednu nezaboravnu vožnju sa Mozzartom. Učestovati mogu svi igrači na uplatno-isplatnim mjestima širom Republike Srpske i Federacije BiH, kao i oni koji žele da sastave tiket online na www.mozzartbet.ba ili www.mozzart.ba.

Budi pobjednik - iskoristi šansu koja ti se ukazuje svaki dan. Osvoji novi telefon ili pojuri glavne nagrade - atraktivne Mercedese! Ide "mečka", ide gas!