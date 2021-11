Preminuo Pavle Kostić

Njemački tim u E-sportu "Šalke 04 Esports" saopštio je danas da je umro jedan od njihovih igrača "Leaghe of Legend" Pavle Jopa Kostić.

"Šokirani i bez riječi smo zbog smrti Pavla Kostića. Saučešće njegovoj porodici i pijateljima. Uvijek ćemo ga se sjećati", poručio je klub na Twitteru.

Srbin, koji je preminuo sa 23 godine, igrao je u dresu tima "Šalke 04 E sport".

Mediji navode da je Kostić preminuo zbog posljedica komplikacija izazvanih zarazom virusom korona.

We are shocked and speechless. FC Schalke 04 Esports mourns Pavle "Yoppa" Kostić. Our condolences go out to his family, loved ones and friends. We will always cherish his memory. #S04 pic.twitter.com/m3BXbXfX2D