Prijave za Jahorina Ultra trail do 10. jula

Dragulj u ovogodišnjoj ljetnoj ponudi sadržaja, koje će Olimpijski centar Jahorina od 1. jula ponuditi svojim posjetiocima na istoimenoj planini, je neprikosnoveno sportsko takmičenje pod nazivom Jahorina Ultra trail 2022.

"Dvije države, mnoštvo planina, jedan događaj" moto je ovog spektakularnog trail takmičenja, tokom kojeg će, 23. i 24. jula 2022. godine, takmičari pretrčati veličanstvene krajolike planine koja je nekada predstavljala svjetsku pozornicu alpskog skijanja, i postati jedno s prirodom. Takmičare očekuje zaista težak izbor između četiri fantastične trka u sklopu ovogodišnjeg Jahorina Ultra trail izdanja, koji moraju napraviti do 10. jula, kada se prijave za ovaj događaj zvanično i zatvaraju.

ULTRA trka Jahorina Ultra traila 2022 odvešće sve njene učesnike na putovanje dugo čak 130 kilometara, ali i preko graničnog prelaza dvije susjedne države, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Najzahtjevnija trka ovogodišnjeg fantastičnog trail takmičenja nosi čak pet ITRA bodova, a ujedno je i zaštitini znak, adut, koji je izdvaja u velikom broju drugih na našim prostorima. Ona se proteže od Ivera na Mokroj gori, preko najljepših planina u regionu Tara, kroz prekrasne bosanskohercegovačke krajolike, guste šume, planine i doline, sve do velelepne Jahorine, na kojoj se ova trka i završava. Ona predstavlja idealnu priliku za ozbiljne trail trkače, koji žele da istinski testiraju granice, kako sopstvene fizičke spremnosti, tako i psihološke izdržljivosti.

MAXI trka sa ukupno 3 ITRA boda predstavlja savršen uvod za sve buduće ULTRA trail trkače, koji u svojim nogama imaju zavidan broj pretrčanih kilometara kroz nezaboravne predjele, guste šume, očaravajuće doline. Samim tim, ona je namijenjena iskusnijim učesnicima ovakve vrste događaja, ali i svima onima koji smatraju da je njihovo trčanje potrebno, te moguće, podići na viši nivo ovog sjajnog sporta. Učešćem u 70 kilometara dugoj MAXI trci Jahorina Ultra trail 2022 takmičenja, oni će prolaziti pored nekih od značajnijih istorijskih mjesta sarajevsko-romanijske regije i brojnih darova netaknute prirode koja je okružuje, te fascinantnih romanijskih obronaka.

MIDI uspješno i ponosno nosi titulu prepoznatljive trke ovog dvodnevnog, julskog takmičenja, koja istovremeno predstavlja i pravu poslasticu za trail trkače i entuzijaste koji žele izazovnu trku, prepunu raznolikih pejzaža. Ova 27 kilometara duga dionica sa 1 ITRA bodom, svoj start je rezervisala ispred hotela Rajska dolina, na Jahorini, mjesta sa kojeg će takmičari napredovati do vrha ove olimpijske planine, obilježene prekrasnim pejzažima i pogledom na iste koji budi najljepša osjećanja. U odnosu na ULTRA I MAXI trku, znatno kraća MIDI trka vodiće ih kroz visoravan Gola Jahorina, do spusta staze Prače, duž koje će ih neumorno pratiti uske šumske staze, sve do izvora Prače. Kroz gustu šumu, u odličnom raspoloženju, i sa velikim zadovoljstvom, ali i radošću, takmičari će stići do konačnog uspona prije cilja.

MINI trka predstavlja istinski dragulj Jahorina Ultra traila 2022, namijenjen porodicama i rekreativcima, odosno, učesnicima koji "nemaju puno kilometara pod pasom", ali ipak žele osjetiti uzbuđenje staze. Najmnogoljudnija trka od čak 500 učesnika je lagana, no nimalo manje atraktivna staza, duga svega 10 kilometara, koja dozvoljava i učešće omiljenih kućnih ljubimaca, pasa. MINI trka svoj start, ali i cilj, nalazi na vrhu nestvarne Jahorine i staze Poljice, dok će takmičari u toku pet sati na koje je ova trka ograničena, pretrčati preko najvišeg, ali najzanimljivijeg dijela planine, Gola Jahorina.

Sponzori ovog fenomenalnog trail takmičenja koje će obilježiti ljetnu sezonu na olimpijskoj planini Jahorini su Petrol, Bracom, Dynafit, RedBull, Hotel Rajska Dolina, opština Rogatica, Coloseum Club, Trek, Master Fizikal, Voda Sara, Sport Vision, Skijalište Iver, Turistička organizacija Republike Srpske, Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, Turistička organizacija opštine Pale, Vizion, hotel Park, te hotel Termag. Medijski partneri trke su: Dnevne Nezavisne novine, Glas Srpske, Dnevni Avaz i Lilium.

Svi zainteresovani trkači svoje prijave mogu izvršiti do 10. jula 2022. godine, putem zvanične intenet stranice Jahorina Ultra trail 2022 - www.jahorinatrail.com, a za više informacija pozvati broj telefona +387 57 270 003.