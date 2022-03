Sportisti koji su tokom karijere mijenjali imena

Vozač Formule 1 Luis Hamilton najavio je da će promjeniti ime te će naredne sezone da se takmiči sa novim prezimenom, ali on nije jedini sportiska koji se u toku karijere odlučio na ovakav potez.

Vozač Mercedesa i sedmostruki svjetski prvak F1 već je započeo papirološki proces kako bi zvanično dodao djevojačko prezime svoje majke, a kako će tačno glasiti njegovo ime još uvijek nije poznato.

Tokom godina brojni sportisti su promijenili imena i to iz više razloga. Neki više nisu željeli da imaju veze sa prezimenom koje su do tada nosili, neki su poput Hamiltona željeli da dodaju majčino prezime... Britanski "Mirror" objavio je listu nekolicine poznatih sportiska koji su promijenili imena tokom karijere.

Dele Ali

Foto: Tanjug/ AP Photo/Ian Walton

Među njima je Dele Ali, fudaler Evertona koji se odlučio na promjenu prezimena kojeg ne nosio na dresu u avgustu 2016. Dok je igrao za Totenhem, klub je objavio da će Dele koristiti samo ime na dresovima jer nije osjećao povezanost sa svojim prezimenom.

Delea je udomio par Alan i Sali Hikford kada je imao 13 godina, ali ga nikada nisu formalno usvojili. Njegov otac Nigerijac Keni, živi u SAD, a njegova majka Denis je svojevremeno rekla da se na ovaj potez odlučila jer je znala da je to jedini način da on ispuni svoj san da postane profesionalni fudbaler.

"Bilo je teško odreći se sina, ali se to pokazalo kao njegov spas. Mnogo sam zahvalna na tome kako su stvari ispale", rekla je ona.

Oni su se razveli kada je Dele bio dijete, ali su 2018. zajedno otkrili da su očajni što nisu dio njegovog života. Fudbaler je tada odbio da razgovara sa ocem koji je kazao da se osjeća kao da mu je dijete oduzeto, dok je majka u više navrata ponavljala da ih ne zanima njegov novac nego samo žele sina nazad.

Muhamed Ali

Foto: Muhammad Ali/Instagram

Poznato je da je Muhamed Ali rođen kao Kasijus Klej. On je na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. pod rođenim imenom osvojio zlatnu medalju i pod tim imenom je uplivao u profesionalne vode. 1962. je postao prvak svijeta u teškoj kategoriji sa samo 22 godine. Iste godine bokser je odbacio rođeno ime i službeno postao poznat kao Muhamed Ali. Tada je prešao na islam.

"Kasijus Klej je robovsko ime. Nisam ga odabrao i ne želim ga. Ja sam Muhamed Ali to znači Božji miljenik i insistiram da ga ljudi koriste kada razgovaraju sa mnom", rekao je tada Ali.

Čed Džonson

Foto: Chad Johnson/Instagram

Bilo je teško držati korak sa promjenama imena Čeda Džosona igrača američkog fudbala. 2006. je objavio da želi da se zove Očo Sinko što u prevodu znači 85 što je bio i broj na njegovom dresu.

Prema ESPN-u Džonson je kažnjen s 5.000 dolara iako je dres s imenom Očo Sinko nosio samo za zagrijavanje, a ne tokom utakmice. 2008. je odlučio da trajno promijeni ime u Čed Očosinko, a njegov tadašnji tim Sinsinati mu je dozvolio da to ime nosi na leđima. Ali, bio je primoran da još jednu sezonu igra u dresu sa starim prezimenom jer je odbio da plati "Reeboku" koji je već bio spremio dresove sa prezimenom Džonson. Kraj balade je usljedio 2012. kada je igrao za Majami Tada je vratio ime Džonson zbog braka sa TV zvijezdom Evelin Lozada.

Luis Hamilton

On je ove sedmice najavio da je u procesu promjene imena jer želi da u prezime uključi majčino prezime Larbalestir, ali je istakao i to da će zadržati ime Hamilton. Njegovi roditelji Entoni Hamilto i Karmen Larbalestir su se razveli 1987. godine. Majka ga je odgajala do 12 godine, a od tada se preselio kod oca.