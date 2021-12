Trofejna odbojkašica Bimal Jedinstva, za "Nezavisne": I dalje smo gladni trofeja

Ne namjeravamo da predamo krune ni ove sezone, jednu smo već odbranile (Kup Republike Srpske), preostale su nam još one za titule prvaka i Kupa BiH, poručila je Žana Dragutinović, kapitenka odbojkašica Bimal Jedinstva, najdominantnijeg sportskog kolektiva u BiH, ali i šire.

Za razliku od svih drugih segmenata u bh. društvu, u ženskoj bh. odbojci se već godinama ništa ne mijenja. Brčanske odbojkašice su najtrofejniji kolektiv sa 14 uzastopnih šampionskih titula, 12 puta su podizle pehar Kupa BiH, a imaju višegodišnju dominaciju i u Republici Srpskoj. Kako stvari stoje i u novoj sezoni, teško je da će ko stati na put "brčanskim princezama". Trenutno su na skoru 11-0 u Premijer ligi i po svemu sudeći na odmor će otići bez poraza.

Kada je u pitanju kalendarska godina, upisan je samo jedan poraz u prvoj finalnoj utakmici plej-ofa prošle sezone od Banjaluka voleja. Iako se mnogi predviđali da bi ove sezone moglo doći do promjene na vrhu, pulenke Smaila Pezerovića su ponovo sve demantovale igranjem ispod mreže.

"Mislim da smo dobro započele ovu sezonu i ne možemo da ne budemo zadovoljne učinjenim. Iako prema predviđanjima mnogih nismo bile favoriti od samog početka, uspjele smo da se izborimo i odbranimo prvu titulu za ovu godinu (Kup RS). Naravno, imale smo i mi nekih oscilacija u toku sezone, ali smatram da je to sasvim normalno s obzirom na to da je iza nas bio jako težak period i gust raspored gdje nas je stigao umor. Sigurno je da ćemo nastojati da nastavimo pobjednički niz do samog kraja", ističe Žana Dragutinović.

Kapitenka koja od 2012. godine redovno diže pehare sa prvim timom ne krije ponos što dominacija Bimal Jedinstva toliko dugo traje.

"Motiva ne nedostaje. Da ga nije bilo, kao ni želje i volje pred svaku utakmicu, bez obzira na protivnika, ne bismo imale ovakve rezultate. Želimo da tako i ostane, jer i dalje smo gladne trofeja", ističe dvadesetčetvorogodišnja Brčanka.

Prošle su dvije godine od trenutka kada je vjerovatno najtrofejnija igračica Premijer lige zadobila tešku povredu koja je zahtijevala operaciju (prednji ukršteni ligamenti).

"Mogu reći da je bilo uspona i padova. Ova povreda kako utiče fizički, tako utiče i psihički na naše stanje, tako da je potrebno stvarno puno napora, rada i strpljenja da se sve vrati u stanje kakvo je bilo prije. Trenutno sam zadovoljna svojim zdravstvenim stanjem, ali vjerujem i osjećam da ima još prostora za napredak", naglašava srednja blokerka.

Žana je bila član reprezentacije BiH koja je ove godine pisala istoriju bh. odbojke. "Zmajice" su izborile prvi plasman na Evropsko prvenstvo na kojem su ostvarile i prvu pobjedu, a zatim su osvojile CEV Srebrnu ligu, te će naredne godine igrati Zlatnu ligu.

"Reprezentacija je ove godine napravila jako veliki iskorak poslije mnogo vremena. U tom trenutku su se okupili najbolje djevojke i najbolji stručni štab i tu je bio neizbježan onakav uspjeh koji je napravljen. Naravno da mi je drago i počastvovana sam što sam bila dio tog tima, gdje smo svi imali isti cilj i vrijedno radili na tome. Zlatna liga će biti jedan veliki izazov za nas, nalazimo se u teškoj grupi, ali sigurno je da ćemo dati sve od sebe i da se nećemo tek tako predati", zaključila je reprezentativka BiH.