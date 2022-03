Zabrana nastupa ruskim i bjeloruskim sportistima

Na Generalnoj skupštini Dijamantske lige održanoj u Beogradu donesena je odluka da se ruskim i bjeloruskim atletičarima zabrani nastup na seriji ovih mitinga. Razlog je ruska vojna operacija u Ukrajinu.

"Dijamantska liga je prihvatila preporuku odbora da se ruski i bjeloruski sporisti isključe iz svih mitinga Dijamantske lige u doglednoj budućnosti", navodi se u saopštenju.

Ruski i bjeloruski atletičari takođe su isključeni sa Svjetskog atletskog dvoranskog prvenstva koje se održava u Beogradu.

Authorised Neutral Athletes (ANA) and Belarus athletes are to be excluded from all #DiamondLeague meetings for the foreseeable future.https://t.co/9Vc0yTDbVU