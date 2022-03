Zagrizite "Tajsonovo uho od marihuane"

Jedan od najboljih boksera svih vremena Majk Tajson već nekoliko godina se bavi uzgojem i prodajom kanabisa, a sada je napravio odličan marketinški potez i prodaje marihuanu u jestivom obliku i to u obliku uha.

Legendarni bokser ovu priču počeo je 2018. godine i prema nekim informacijama medija mjesečno zaradi oko miliona dolara. Sada je na tržište plasirao novi proizvod i to u obliku uha kojem nedostaje komadić, a inspiraciju je dobio u legendarnom duelu sa Evenderom Holifildom iz 1997. godine kada je diskvalifikovan nakon što je protivniku odgrizao dio uha. Naziv proizvoda je još zanimljiviji - "Majkovi zalogaji".

Mike Tyson’s weed company is making edibles in the shape of an ear. Genius. pic.twitter.com/a7M6SQnme3