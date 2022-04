Žana Dragutinović za "Nezavisne": Stalno tražim veću vitrinu za medalje

U Brčko distriktu ništa novo... Odbojkašice Bimal Jedinstva osvojile su 15. titulu prvaka BiH zaredom, čime su nastavile nevjerovatnu dominaciju u domaćim takmičenjima.

Prošlog mjeseca su po 13. put osvojile Kup BiH, a u vitrinama imaju i 19 Pehara Kupa Republike Srpske.

Najtrofejniji sportski kolektiv u BiH je do nove titule stigao za vikend, i to pobjedom protiv ekipe Gacka (2-1 u seriji).

U odlučujućem meču "brčanske princeze" su slavile sa 3:1 protiv ove sezone sjajnih Gačanki, čime su još jednom potvrdile da su apsolutne vladarice na bh. tlu. Impresivno zvuči da su Brčanke ove sezone upisale samo jedan poraz, uz svega četiri izgubljena seta.

"Ova sezona je i više nego uspješna za Bimal Jedinstvo. Osvojiti 15. titulu zaredom uopšte nije mala stvar. Pored mnogo problema u kojima smo se našli drago mi je da se to nije osjećalo na terenu. Ekipa Gacka je jedina koja nas je ove sezone pobijedila, i to u drugoj utakmici finala plej-ofa, što znači da, od ukupno 25 odigranih utakmica ove sezone, mi smo zabilježile 24 pobjede, sa samo četiri izgubljena seta. Izvukle smo maksimum na našoj posljednjoj utakmici u Brčkom za pehar i stvarno mislim da ne možemo a da ne budemo zadovoljne sveukupno ovom sezonom", kaže za "Nezavisne" dugogodišnja kapitenka Žana Dragutinović.

Sa svega 25 godina Žana spada u red najtrofejnijih bh. sportistkinja. U svojim vitrinama ima oko 30 trofeja i medalja, koje je počela sakupljati još od 2012. godine, kada je postala prvotimka matičnog kluba.

"Osim Kupa BiH i Kupa Republike Srpske, ovo je moja 10. titula šampiona države. Već sam odavno prestala da brojim medalje i iz godine u godinu im tražim neko novo, veće mjesto. Međutim, nije to baš tako lako kako se čini. Ja sam odrasla u ovako velikom klubu i od malih nogu sam naučena da se u neku ruku nosim sa tim pritiskom i da moram biti najbolja. To je i neki teret koji dobija svaka igračica koja dođe i tu nema štednje. Možda to i jeste neka tajna našeg uspjeha, pored svega ostalog", ističe srednja blokerka i reprezentativka BiH.

Vrlo lako bi se moglo desiti da za Dragutinovićevu ovo bude posljednja sezona u Bimal Jedinstvu. Nakon što je postala sinonim za uspjehe brčanskog kolektiva, miljenica čitalaca "Nezavisnih novina" iz 2018. godine nakon više od decenije mogla bi napustiti klub u kojem je od početka svoje karijere.

"Po ugovoru je ovo moja posljednja sezona u Brčkom. Još ništa sa sigurnošću ne mogu da kažem za sljedeću sezonu, osim da će mi biti jako teško oprostiti se od dresa Bimal Jedinstva poslije 10 godina. Takođe se i radujem nekim novim izazovima i preprekama. Smatram da sam mnogo toga naučila i stekla u Brčkom pa se nadam da neću imati problema da se na nekom drugom mjestu uklopim", zaključila je trofejna odbojkašica.