Završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu, Česima šest od 22 medalje

U Foči je večeras zvanično zatvoreno Svjetsko prvenstvo u raftingu, uručenjem medalja i pehara za pobjednike u ukupnom plasmanu, nakon što su sa današnjim spustom na Tari sabrani rezulatati tri discipline sa Vrbasa.

Rafteri su se takmičili u dvije omladinske kategorije, seniroskoj i kategoriji veterana u obje konkurencije - muškarci i žene, a uručene su ukupno 22 medalje, koje idu u 11 zemalja.

Šampioni svijeta u glavnim kategorijama seniora i seniorki su Brazilci i Čehinje.

Najviše medalja osvojila je Češka - šest, i to pet zlatnih i jednu bronzanu.

Ekipe iz ove zemlje prvaci su svijeta u konkurenciji seniorki, veteranki i veterana, mladih do 21 godine u obje konkurencije, a bronzu su osvojili u kategoriji omladinaca do 23 godine.

Japan je osvojio četiri medalje - dva srebra i dvije bronze. Vicešampioni su u glavnoj kategoriji seniora i omladinaca do 23 godine, dok su treći u kategorijama seniorki i omladinki do 23 godine.

Brazil ima dvije medalje, uz zlato seniora osvojili su i bronzu u kategoriji veterana, a isti broj odličja iz Foče je ponijela Argentina - dvije bronze za seniore i veteranke.

SAD, takođe, dvije medalje - srebro seniorke i srebro djevojke do 21 godinu.

Po jednu medalju osvojili su Australija (zlato omladinci do 23 godine), Hrvatska (srebro djevojke do 21 godine), BiH (srebro veterani), Slovačka (srebro veteranke), Indonezija (zlato omladinke do 23 godine) i Kanada (srebro omaldinke do 23 godine).

Svečanoj ceremoniji zatvaranja prisustvovali su, između ostalih, predsjednik Svjetske rafting federacije Džozef Vilis Džons, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Milanko Mučibabić, ambasador SAD u BiH Majkl Marfi, načelnik opštine Foča Milan Vukadinović i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, koji je zvanično zatvorio prvenstvo.