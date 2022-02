Aleksandar Milićević, rukometaš Borca: O tituli se ne priča

Rukometaši Borca spremno dočekuju drugi dio sezone Premijer lige BiH, u kojem će pokušati da odbrane bodovnu razliku stečenu u jesenjoj rundi šampionata.

Banjalučani su lideri s 26 bodova, imaju čak osam više u odnosu na prve pratioce, Slobodu i Vogošću (18), a uz sve to i dalje su jedini tim bez poraza nakon 14 odigranih kola.

Iako u Borcu, koji je u novu sezonu ušao u podmlađenom sastavu, ali i kasnije će se ispostaviti trojicom reprezentativaca BiH (Luka Perić, Vlado Draganić, Marko Lukić), ne žele previše razgovarati o šampionskim ambicijama, htjeli priznati ili ne, "crveno-plavi" su mnogima apsolutni favoriti za osvajanje titule prvaka.

Puleni Mirka Mikića privode pripreme kraju, imali su problema s povredama, ali po najavama, banjalučki velikan će biti spreman za nastavak šampionata.

"Pa mislim da smo spremni za nastavak sezone. Imali smo malih problema s povredama, jednu utakmicu smo morali da odložimo, jer uz dve malo teže povrede igrača, bilo je nas četiri-pet van terena i samim tim nismo imali roster za tu utakmicu i bilo je teško uopšte napraviti trening za tako mali broj igrača. Svakako akcenat je bio na trčanju i fizičkoj spremi", kaže Aleksandar Milićević, koji je već drugu sezonu važna karika u igri Banjalučana.

Iako imaju popriličnu zalihu, drugi strijelac Borca ove sezone naglašava da ih čeka težak drugi dio sezone, u kojoj će najviše razmišljati o sebi, dok se o tituli uopšte ne razgovora.

"Svesni smo mi da ulazimo s velikom prednošću, ali to je samo pola posla odrađeno. Čeka nas mnogo teži deo, potvrditi sve to što smo napravili, da to nije slučajno došlo iako stvarno nije očekivano. Prvo gledamo to da napredujemo kao kolektiv, da dižemo samopouzdanje jedni drugima. Iskreno da vam kažem, o tituli se ne priča, evo prošla je polusezona, ni u jednom trenutku trenerski tim nije tražio od nas pobedu, nikad nije bilo priča pre utakmice 'ovo se mora pobediti' čak i kada smo loše igrali, akcenat je bio da popravimo sebe i našu igru, jer znamo koliko radimo i koliko ginemo na treningu", ističe rukometaš iz Srbije, čiji je dolazak u Banjaluku bio pun pogodak.

Bivši rukomataš Leotara svjestan je šta je njegov tim napravio u prvoj polusezoni (12 pobjeda, dva remija), kao i da će svi protivnici što prije željeti da skinu skalp lideru tabele.

"Na našu sreću, bodovi su dolazili nama, ali sreću treba zaslužiti, sreća prati hrabre. Očekujemo još jaču polusezonu. Mi moramo da dignemo igru bar još 10 posto, jer će sada svi protiv nas igrati još motivisanije i jače jer znaju da nemamo poraz i svako želi sada da nam upiše prvi poraz. Mi nastavljamo svoju igru, gledamo i analiziramo sebe. Još nekoliko dana je do prvog kola, poželeo bih samo svojoj ekipi da svi ostanemo zdravi i bez povreda", zaključio je Milićević. Borac drugi dio sezone otvara narednog vikenda kada gostuje kod ekipe Gradačca, trenutno osmoplasirane ekipe u Premijer ligi.