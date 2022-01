Danci savladali Francusku za bronzu na EP

Rukometaši Danske poslije produžetaka pobijedili su Francusku 35:32 (29:29) i osvojili bronzanu medalju na EURO 2022.

Ni ovaj meč nije mogao da prođe bez drame na ovom "ludom" turniru u Mađarskoj i Slovačkoj, sada na radost Danske koja je došla do pete kontinentalne medalje, a četvrte bronze.

Stari rivali režirali su dramu iz koje su izašli kao pobjednici Skandinavci i revanširali se Francuskoj za poraz na kraju druge faze, kada im je poraz bio nebitan.

Takođe, i za poraz na olimpijskom turniru u Tokiju prije pet mjeseci.

Bez Mikela Hansena (nije bio u timu) i Matijasa Gidsela (povrijedio se na početku meča), dvojice najboljih igrača i koje su odmarali baš protiv Francuske i "otvorili" im put ka polufinalu, Dance je sačekala karma, ali su i nju preživjeli.

Utisak je sasvim zasluženo, čime su došli do trećeg odličja u samo godinu dana, uz svjetsko zlato.

Puno sreće su imali "galski pijetlovi" kada su izborili produžetak pogotkom Dike Mema, a da je lopta zakačila danskog igrača u bloku i prevarila Niklasa Landina, nakon što je viđeno potpuno izjednačenih 60 minuta.

U dodatnom vremenu Francusku je koštalo to što je u prvih pet mintuta postigla jedna gol i to uz zvuk sirene preko Kentana Maea, kada je Danska otišla na plus tri i tu povratka nije bilo.

Najefikasniji na meču je bio Jakub Holm sa 10 golova, pet je dao Niklas Kirkeloke, a četiri Rasmus Lauge.

Kod Francuske je Mae dao osam, Igo Deska sedam, Janis Len pet, a Nikolas Turna četiri.

Nestvaran je na golu Danske bio Landin sa čak 18 odbrana, ali i Vensan Žerar na drugoj strani sa jednom manje.

