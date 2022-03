Težak poraz bh. rukometaša u Grčkoj, u Tuzli će loviti minus sedam

Oslabljena rukometna reprezentacija BiH poražena je večeras u Halkidi od reprezentacije Grčke u prvoj utakmici plej-ofa predbaraža za Svjetsko prvenstvo.

Domaća selekcija je slavila sa 24:17 , što je rezultat koji BiH ipak daje kakvu takvu nadu da u revanšu u u tuzlanskom „Mejdanu“ može stići zaostatak. Na klupi bh. tima debitovao je Toni Čolina koji je naslijedio Ivicu Obrvana.

Izostanak nekih prvotimaca, neuigranost i veliki broj tehničkih grešaka posebno u fazi napada bili su glavni razlozi poraza. Bh. rukometaši su sjajno ušli u meč. U 8. minuti su vodili sa 3:1 nakon tri bravurozne odbrane Benjamina Burića, uključujući i sedmerac, dok su u napadu pogađali Ibrahim Haseljić (2) i Elmir Građan.

Uslijedio je period grešeka na obje strane, tako da se rezultat nije mijenjao sve do 13. minute kada domaći smanjuju na 3:2. BiH u tom periodu nije iskoristila igrača više u polju, ali zato jesu Grci koji su u 15.minuti stigli do 3:3. Uslijedio je novi igrač više, treći od početka utakmice, no ni tada puleni Tonija Čoline nisu uspjeli da pogode. Odmah je stigla kazna, te su domaći rukometaši u 19.minuti po prvi put otišli na plus 3 (7:4). Do kraja poluvremena „zmajevi“ su smanjili na minus 2, te se na odmor otišli pri vodstvu Grčke 10:8.

U 36. minuti Grčka je imala 14:10, a onda su na scenu stupila dva igrača Borca, prvo je za minus tri pogodio Luka Perić, a onda i Marko Lukić za 12:14, da bi onda Jozinović pogodio za samo minus 1 (13:14). Igra sa igračem više bila je bolna tačka „zmajeva“, nakon dva promšena zicera, domaći su u 43. minuti ponovo imali plus četiri (17:13). Nastavljen je prazan hod bh. selekcije, pa Grci u 46.minuti idu na maksimalnih plus 5 (18:13). Deset minuta do kraja semafor je pokazivao zabrinjavajućih 20:14. Na kraju je rezultat glasio 24:17.

Najefikasniji u bh. timu bili su Građan i Jozinović sa po četiri pogotka, Najbolji je bio Burić sa 14 intervencija. Kod domaćih su briljirali Malios sa 13 pogodaka, te golman Bukovinas sa 17 odbrana. Revanš susret između BiH i Grčke igra se u subotu u Tuzli od 20 sati. Pobjednik ovog dvomeča u baražu za SP igraće protiv reprezentacije Crne Gore.