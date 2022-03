“Zmajevi” večeras u (ne)mogućoj misiji

Rukometna reprezentacija BiH u subotu naveče u Tuzli igra revanš susret predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2023. godine protiv Grčke.

Pred “zmajevima” je veliki ispit možda i nemoguća misija nakon što su u Grci u prvom susretu u Halkidi slavili sa ubjedljivih 24:17.

Iako su bili oslabljeni bh. rukometaši su podbacili u Grčkoj. Otkaz selektora Ivice Obrvana samo nekoliko dana uoči utakmice, te brojni otkazi igrača kao i nesređena situacija unutar Rukometnog saveza BiH koja je kulminirala odlaskom hrvatskog stručnjaka u dobrome se odrazila na izdanje “zmajeva” u Grčkoj. Toni Čolina gotovo da nije imao vremena da se ozbiljnije pozabavi ekipom, koju je podsjetimo birao sada već bivši selektor.

Dočekela ga je podmlađena ekipa koja nikada nije ranije igrala zajedno, što je bilo vidljivo u Halkidi. Neuigranost i neiskustvo, kao i veliki broj tehničkih grešaka i promašenih zicera kumovali su ipak teškom porazu od rivala kojeg je BiH do sada uglavnom pobjeđivala. U revanšu će to morati izgledati dosta bolje ukoliko žele do čuda, posebno u fazi napada, dok će odbrana morati da zaustavi Čaralamposa Maliosa koji je u prvom meču bio nezaustavljiv sa 13 pogodaka. Nakon brojnih otkaza za revanš je otpao i rukometaš Borca Marko Lukić koji se povrijedio u Grčkoj.

“Nažalost neću igrati u revanš zbog povrede koljena. Odigrali smo tešku utakmicu sa jakim odbranama. Bili smo u igri veći dio utakmice, na žalost Grčka je iskoristila naše greške i promašene zicere i otišla na sedam razlike, što je, mislim, velika razlika. Mislim da smo mogli da ostvarimo bolji rezultat. Nadam se da pred domaćom publikom u Tuzli možemo odigrati bolje. Razlika jeste velika, ali mislim da nije i nedostižna”, poručio je Lukić, strijelac dva gola za BiH u Halkidi.

Možda i glavna uzdanica bh. tima u revanšu bi trebala biti publika. Podrška sa tribina u ovom trenutku itekako je potrebna bh. repezentaciji koja je odlaskom onih najsikusnijih počela novu eru. Nova generacija predvođena Benjaminom Burićem definitivno zaslužuju podršku javnosti bez obzira na ishod subotnjeg meča u kojem “zmajevi” sigurno ne mogu odigrati onako kao u Grčkoj.

Utakmica između BiH i Grčke igra se u subotu od 20 sati u tuzlanskom Mejdanu. Bolji iz ovog meča u baražu za SP igraće protiv Crne Gore. Za vikend se igraju i preostali susreti predbaraža. Sastaju se, subota: Rumunija – Sjeverna Makedonija (prvi meč 22:30), Belgija – Slovačka (26:28), nedjelja: Estonija – Austrija (33:35), Švajcarska – Portugal (26:33), Slovenija – Italija (29:28), Litvanija – Izrael (24:28).