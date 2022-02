Amel Kapo iz SPID-a: Naši takmičari nisu osobe s invaliditetom, nego šampioni

Promijenili smo razmišljanje naše mikrosredine, koja nas više ne gleda kao osobe s invaliditetom, nego kao šampione, i to smatram našim najvećim uspjehom do sada, kazuje na početku razgovora za "Nezavisne" Amel Kapo, šef stručnog štaba i osnivač Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva.

Prvi plivački klub u Bosni i Hercegovini čiji se rad bazira na osobe s invaliditetom uskoro će proslaviti sedam godina postojanja. Iza ovog sportskog kolektiva u relativno malo godina postojanja je mnoštvo dobrih rezultata, nagrada, priznanja, ali i velikih snova za budućnost. Iako je malo ko vjerovao na početku da će projekat zamišljen da sve osobe s invaliditetom imaju pravo na besplatno bavljenje plivanjem uspjeti, entuzijazmom ljudi okupljenih, kako to vole reći, "oko porodice SPID", danas su Ismail Zulfić, Ismail Barlov, Nermin Memić i brojni drugi brend prepoznatljiv ne samo u granicama BiH, nego i u Evropi.

"Kada smo krenuli u priču stvaranja kluba za osobe s invaliditetom, nismo ni slutili da će se sve izdešavati na ovakav način za sedam godine. Stvorili smo Nermina Memića, prvog bh. učesnika s normom na Evropskom prvenstvu i na Mediteranskim igrama, te najboljeg sportistu godine u Bosni i Hercegovini. Imali smo osvajače medalja na državnim prvenstvima, paraplivače, ali na takmičenjima s tipičnom kategorijom. Imamo Ismaila Zulfića i Ismaila Barlova, ozbiljne kandidate za Paraolimpijske igre u Parizu 2024. godine. Bili smo šampioni inkluzije, dobili smo brojne nagrade i priznanja, a najveća nam je nagrada za razvoj sporta u prestižnom izboru "Nezavisnih" i BHRT-a. U jednu ruku smo sanjali, a često kažemo pazi šta sanjaš, možda ti se ostvari", kaže Kapo.

Ujedno aktuelni selektor paraplivačke reprezentacije BiH, iako s dozom skromnosti, ipak ne skriva da imaju velike sportske ambicije i za period koji dolazi.

"U početku nam je bio cilj da pružimo osobama s invaliditetom mogućnost da se bave sportom. Danas razmišljamo o snu svakog sportiste, a to je otići na Paraolimpijske, odnosno Olimpijske igre. Cilj je nastupiti, ali i boriti se za medalju. Ismail Zulfić je naša uzdanica i uvjeren sam da on to može i da će to ostvariti. O kakvom se talentu radi, dovoljno govori da već sada ima seniorsku A normu iako nema još pravo nastupa", naglašava Kapo.

Ono što Plivački klub SPID izdvaja od drugih je uporedni rad s tipičnim i osobama s invaliditetom, ta činjenica im otvara i hipotetičku mogućnost da konkurišu i za Paraolimpijske i Olimpijske igre.

"To je genijalan scenarij. Ja volim reći, mi smo inkluzivni klub koji uključuje i tipičnu populaciju i definitivno imamo mnogo talenata i u našem klubu i u tipičnoj populaciji. Dakle, sanjati o Paraolimpijadi i Olimpijadi uporedo je legitimno i svi se tome nadamo. Blokade i ograničenje su samo kod nas ljudi u glavama. Mi smo dokazali, odnosno naši takmičari su dokazali da smo u vodi svi jednaki", istakao je Kapo.

Mnogo je faktora koji utiču na krajnji rezultat. Treneri su svakako jedna od bitnih karika u lancu, a Amel Kapo s ponosom ističe da je gotovo uvijek znao prepoznati i odabrati najbolje saradnike.

"Kada biram saradnike, trenere, prvo moraju biti dobri ljudi, da imaju mnogo empatije, da žele da rade ono što drugi ne žele, jer raditi s paraplivačima je dimenzija iznad. Bilo je mnogo trenera koji su odustajali, koji su imali sažaljenje, a ja smatram da osobe s invaliditetom ne treba gledati drugačije od ostalih. Oni su sportisti, vrhunski sportisti, šampioni i moramo ih gledati tako. Zbog toga sam ponosan na sve trenere koji su do sada prošli kroz klub. Trude se, edukuju, ulažu u sebe. Od mladih trenera pred kojima je, siguran sam, blistava budućnost svakako je i Tarik Kurtanović. Tu je Ilda Kukuruzović, ali i brojni drugi čije su zasluge nemjerljive za ono što danas imamo, radimo i postižemo", kazao je Kapo.

U BiH pitanje finansiranja, pa i samog bavljenja sportom nije sistemski riješeno. To u velikoj mjeri otežava stvaranje šampiona pa se često sve svodi na entuzijazam.

"Da imamo deset posto uslova za bavljenje sportom kao u razvijenim zemljama, imali bismo još deset sportista kao što su Amel Tuka, Lana Pudar, Džanan Musa... Samo da imamo malo sistema, da se baš sve ne svodi na čisti entuzijazam pojedinca ili roditelja. Jedan olimpijski ciklus traje četiri godine, a Amerikanci su izračunali da je za medalju potrebno uložiti milion dolara godišnje, dok se kod nas preko donacija sakuplja novac Mirzi Nikolajevu za sanke da nastupi na Olimpijskim igrama", kaže Kapo.

Dodaje da je u BiH generalno svaki sportski uspjeh na neki način incident.

"Imamo takav dragulj kao što je Lana Pudar, a nema olimpijski bazen u Mostaru. Ne postoji nigdje u svijetu da imaš medalju sa Svjetskog seniorskog prvenstva, a da se kupaš u kadi. Mi u BiH smo i to uspjeli, a pitam se šta bismo tek pravili da imamo pravi sistem. Imamo i Iman Avdić, koja je godinu i po mlađa od Lane i takođe pravi genijalne rezultate, koja je takođe bila na Svjetskom prvenstvu za seniore", pojašnjava Kapo za naš list.

Prvi čovjek SPID-a apeluje na nadležne, da ako ništa drugo, onda da svakom djetetu omoguće pravo na bavljenje sportom. Mnogo je mališana širom BiH koji nisu u prilici sebi priuštiti čak ni mogućnost da probaju plivati, skijati, baviti se odbojkom, košarkom, tenisom...

"Medalje se osvaja na treningu. Koliko dobro treniraš, radiš i koliko se odričeš na treningu, od toga zavisi koju ćeš na takmičenju osvojiti medalju. Nema tu velike filozofije. A redovan trening, svakodnevan i po mogućnosti dva puta dnevno, temelj je uspjeha. Nažalost, u BiH imamo veliki broj djece koja nikada nisu imala nijednu priliku da probaju se baviti sportom. Ne moraju biti svi šampioni, ali nikada nećemo ni znati da li su mogli biti ako im ne omogućimo da probaju. Volio bih kada bi svako dijete imalo pravo barem na besplatan trening", zaključio je Kapo.

Blic pitanja

NN: Formula uspjeha?

KAPO: Ne postoji. Samo red, rad, disciplina, znanje i vizija!

NN: Najveći uspjeh do sada?

KAPO: Taj što smo promijenili razmišljanje naše mikrosredine. Ne gledaju nas kao invalide, nego kao šampione.

NN: Najveći sportski uspjeh?

KAPO: Oborena A norma Nermina Mamića za Evropsko prvenstvo u Madeiri.

NN: Najveći poraz?

KAPO: Nemamo mogućnost da plivamo uvijek kada želimo, jer nam ne da sistem, kojeg nema.

NN: Ismail Zulfić ili Nermin Memić?

KAPO: Nermin je prvi i on je idol Ismailu. Obje strane imaju svoje prednosti.

NN: Olimpijska ili paraolimpijska medalja?

KAPO: Definitivno paraolimpijska, jer je osobama s invaliditetom sve otežano pa i sam dolazak do medalje.