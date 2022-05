Banjaluka i Foča spremne za Svjetsko prvenstvo

Banjaluka i Foča tj. rijeke Vrbas i Tara će spremno dočekati Svjetsko prvenstvo u raftingu (25. maj - 1. jun) jer pripreme za ovaj veliki događaj teku po planu.

Ovo je istaknuto danas na pres konferenciji u Banjaluci a ovom priliko je istaknuto da če SP u raftingu biti veliki korak naprijed ka poziciniranju grada na Vrbasu na sportskoj i turističkoj mapi svijeta.

"Svjetsko prvenstvo u raftingu se održava po drugi put u Banjaluci, ovaj put u R4 kategoriji a svi se sigurno sjećaju onog šampionata iz 2009. i mnogih stvari koje smo tada uradili. Ovim novim SP naš klub i grad je uradio ono što niko dosada nije, organizovali smo svjetska i evropska prvenstva u svim kategorijama i zaista imamo čime da se pohvalimo", kazao je Aleksandar Pastir, predsjednik Tehnički Rafting kluba Kanjon koji je tehnički organizator ove planetarne smotre.

Otvaranje je 26. maja kod Gradskog mosta i Tvrđave Kastel.

"Ceremonija otvaranje će biti pravi spektakl a na Vrbasu će biti vožene tri discipline i to sprint, slalom i hed to hed. Kruna svega svakako noćna staza, to je jedina osvjetljena staza na prirodnoj rijeci u svijetu. Tu je i rijeka Tara, koju je takođe prepoznala Svjetska rafting federacija (IRF) kao jednu od najbitnijih, a tu će se voziti spust. U sklopu ove četiri discipline na dvije rijeke takmičiće se 62 tima iz 22 države svijeta", dodoa je Pastir.

Kako je navedeno, formirana su dva organizaciona obora, po jedan u Banjaluci i Foči kako bi SP protekao u najboljem redu. Na čelu OO u Banjaluci je gradonačelnik Draško Stanivuković.

"Ovo je podjednako važno za sve nas i u pitanju je događaj jedfnako važan za sve i zbog kojeg svi moramo stati rame uz rame sa jedinstvenim ciljem. Grad pruža poptunu moralnu ali tehničku podršku i izdvaja maksimalna moguća sredstva. Sa ponosom će Banjaluka biti grad u koji će gledati svijet, a mi ka tome težimo", naveo je Stanivuković i dodao da je organizaciju ovog šampiona institucije Grada Banjaluka shvatile na najozbiljniji mogući način.

Ministarka trgovine i turizma u Vladi Rerpublike Srpske Suzana Gašić navela je "da je velika čast biti podrška ovom događaju i da će resorno ministarstvo učiniti sve što je neophodno da ovaj događaj bude organizovan i završen na najbolji mogući naćin.

"Bićemo pravi domaćini" poručila je Gašićeva.

BiH će na ovom šampionatu imati ekipe od kojih se očekuje i borbe za neku od medalja a velika prednost će im biti što su na domaćim stazama.

"Imam,o tri ekipe iz Banjaluke, jednu iz Zenice. Najviše očekujemo od open kategorije jer želimo da na domaćim stazama ostvarimo što bolje rezultate. Tara je veliki izazov za sve timova i naš džoker iz rukava", kaže Dragan Babić, kapiten bh. rafting selekcije.