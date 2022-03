Iman s 15 godina ispisuje istoriju: Nikad ne odustajem, želim olimpijsku medalju

Odustajanje nikad nije bila opcija, želim ići snažno do kraja, želim osvojiti medalju s Olimpijskih igara, poručila je Iman Avdić, jedna od najboljih mladih plivačica ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi i svijetu.

S nepunih 15 godina članica Plivačkog kluba Sport Time iz Sarajeva sakupila je preko 700 medalja s domaćih i međunarodnih takmičenja. Rekorde i titule Bosne i Hercegovine već odavno ne broji. Nastupila je na Svjetskom seniorskom prvenstvu krajem prošle godine u Abu Dabiju, a sebe već za dvije godine vidi na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu.

"Ne znam tačno koliko sam puta oborila državni rekord. Mjesta takođe za medalje već odavno nemam dovoljno, ali ja i dalje kažem da je ovo sve početak i da ono najbolje u mojoj karijeri tek dolazi. Neki naredni najbliži cilj je osvajanje medalje s EYOF-a, koji će biti održan ove godine. Niko do sada nije osvojio medalju na EYOF-u u plivanju za BiH i želim biti ta koja će to napraviti. EYOF neka bude prvi korak ka višem cilju koji se zove nastup na Olimpijskim igrama, odlazak na Olimpijske igre, osvajanje olimpijske medalje, svjetske i medalje s Evropskog prvenstva", kazala je Iman Avdić u razgovoru za "Nezavisne".

Počela je učiti plivati s nepune četiri godine. Bila je to škola plivanja, a danas je to preraslo u strast, ljubav, smisao života...

"Danas treniram po dva puta dnevno, nekad i više od toga, i bez obzira na školske i neke druge obaveze, nije teško sve uskladiti. U svemu imam veliku podršku roditelja, porodice, nastavnika, ali i prijatelja, koji se iskreno raduju mom svakom novom uspjehu i tako me dodatno motivišu da nastavim jače i bolje.

Dječji park, igraonice, rođendaonice i ostale vidove zabave koje većina mališana praktikuje, ona je u toj životnoj fazi zamijenila bazenom.

"Reklo bi se da sam se nečega morala kao djevojčica odreći, ali plivanje je na neki način bilo moj park kada sam bila mala. Tu sam se ja zabavljala kao djevojčica, zabavljam se i danas, to je ono što volim da radim i to mi nikada nije predstavljalo problem. Odustajanje mi je mrsko, neću više i ne mogu, nikad nisam pomišljala tako nešto. To nije opcija, jer trening je nešto što me čini sretnom i zadovoljnom. To je valjda i neki ključ uspjeha", kaže Iman Avdić.

Najveća podrška svakako joj je otac i trener Plivačkog kluba Sport Time Evelin Avdić. Tu je i očev brat Aldin Avdić, zadužen za kondicioni dio treninga, ali i brojni drugi treneri u klubu. Entuzijazam ove sportske porodice dospio je u žižu svjetske javnosti i gotovo svih medija širom planete 2020. godine kada je zbog kovid restrikcija bio zatvoren Olimpijski bazen "Otoka" u Sarajevu. Da bi se nadomjestio izostanak mogućnosti za trenažni proces, Iman Avdić tada je trenirala u improvizovanom bazenu ispod plastenika porodične kuće pričvršćena konopcem za drvenu polugu.

"Zanimljivo je da me ljudi po tome pamte. Ta improvizacija postala je neki simbol upornosti i neodustajanja od treninga i u nekim nemogućim uslovima. Međutim, ne želim da me prepoznaju po plasteniku, nego po medaljama, rezultatima i uspjesima sa velikih takmičenja. Ako već mora, neka to nekada bude priča s naslovom 'Od plastenika do olimpijske medalje'", poručila je Iman Avdić.

Mlada reprezentativka Bosne i Hercegovine kaže da uzora nema. Iako prati rad vrhunskih svjetskih plivača i u muškoj i ženskoj konkurenciji, sve to samo je motiviše da u budućnosti bude, kako kaže, i bolja od njih.

"Volim da gledam trke raznih plivača i da vidim kako ja treba da radim. Ne mogu reći da imam jednu osobu koju pratim i kojoj se divim. Svako od njih me fascinira, ali u budućnosti težim da budem ista ili bolja od onih najboljih. Nadam se da ću jednoga dana ja nekome biti uzor na isti ili sličan način", smatra Iman Avdić.

Kaže da joj motivacije ne nedostaje. Iako se u BiH od bavljenja sportom ne može puno toga očekivati zauzvrat, pa ni profitirati, Iman Avdić dileme nema.

"Motivacija je uvijek tu. To je da učinim sebe i svoje roditelje ponosnim i jednostavno taj osjećaj da znam da sam najbolja. Lijepo je osjetiti slast pobjede i svaka nova pobjeda i novo dostignuće su nova motivacija", istakla je Iman Avdić.

U kratkoj, ali bogatoj karijeri razočaranja nije imala. Međutim, najljepši trenutak doživjela je na takmičenju u Beogradu.

"Definitivno medalja na 400 metara mješovito na Centralno evropskom prvenstvu zauzima posebno mjesto. Od trenutaka koje bih izdvojila je i nastup na seniorskom Svjetskom prvenstvu. Iako nisam otplivala onako kako sam mogla, nevjerovatno je biti u društvu najboljih na planeti", zaključila je Iman Avdić.

Nagrada "Nezavisnih novina"

Iman Avdić zahvaljujući sjajnim rezultatima u 2021. godini dobila je nagradu za najperspektivniju sportistkinju BiH u tradicionalnom Izboru najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a.

"Lijepo je kada neko prepozna ono što radite. Nagrada 'Nezavisnih novina' je nešto što stvara obavezu da opravdam povjerenje i u budućnosti. I to je jedan od motiva da nastavim istim putem i pokušam biti još bolja i najbolja", kazala je Iman Avdić.