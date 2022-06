Lana Pudar se vraća u bazen

Najbolja sportistkinja u BiH Lana Pudar poslije istorijskih rezultata koje je postigla u prošloj godini, nakon višemjesečne takmičarske pauze ponovno se vraća u bazen.

Lana se sa svojim timom već uveliko priprema za veliki broj reprezentativnih nastupa koji je očekuju u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Kako su rekli iz Laninog matičnog kluba KVS "Orka" u prethodnom periodu Lanine pripreme bile su dosta teške te je najveći dio vremena provela na pripremama van Mostara, na bazenima širom BiH i Evrope pripremajući se za sve što joj slijedi u narednom periodu.

Naime, Lana Pudar 16. juna zajedno s trenerima Goranom Grahovcem i Damirom Đedovićem putuje na svjetsko seniorsko prvenstvo koje se održava u Budimpešti od 18. do 25. juna.

Poslije svjetskog seniorskog prvenstva s trenericom Alenom Ćemalović putuje za Alžir, gdje se u gradu Oranu održavaju XIX Mediteranske igre, na kojima Lana učestvuje po prvi put, a svoj prvi nastup ima već 1. jula u disciplini 200m delfin. Pored navedene discipline Lana će na Mediteranskim igrama nastupiti i u disciplinama 50 i 100m delfin. Odmah nakon trke u discipline 100m delfin koja je na program 4. jula Lana putuje u Rumuniju, gdje će se u Bukureštu održati evropsko juniorsko prvenstvo koje traje od 5. do 10. jula na kome Lana svoj prvi nastup ima već 6. jula u kvalifikacijama u disciplini 200m delfin. Na ovom prvenstvu će takođe nastupiti i u disciplinama 50 i 100m delfin.

Po završetku juniorskog prvenstva Evrope Lana Pudar će se nakratko vratiti u Mostar i onda opet slijedi odlazak na pripreme za seniorsko prvenstvo Evrope koje će se održati u Rimu od 11. do 18. avgusta. Potom sa svojim timom putuje u Peru, gdje će se u Limi održati svjetsko juniorsko prvenstvo u periodu od 30. avgusta do 4. septembra. Lanin stručni tim na čelu s profesorom Goranom Grahovcem, profesorom Damirom Đedovićem i trenericom Alenom Ćemalović imao je dosta posla da pokuša napraviti što kvalitetniji plan i program priprema jer kao što možemo vidjeti, takmičarski program koji Lani slijedi je vrlo naporan i zahtjevan.

U razgovoru s predsjednikom Laninog kluba i jednim od njenih trenera profesorom Damirom Đedovićem doznaje se kako je plan treninga i nastupa za ovu godinu napravljen tako da u ovoj godini pokušaju ostvariti učešće na što većem broju velikih međunarodnih takmičnja gdje će se Lana takmičiti s najboljim svjetskim plivačicama.

"Kako će od naredne godine naš osnovni fokus biti na isplivavanju norme za olimpijske igre 'Paris 2024.', tako će i svi naši natjecateljski i trenažni planovi biti vezani za nastup na olimpijskim igrama. Iz tog razloga odlučili smo ove godine nastupiti na većini najvećih međunarodnih natjecanja, kako bi između ostalog dobila i neophodno iskustvo za sve ono što je očekuje u narednom periodu. Ove godine Lana po prvi put sudjeluje na svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u velikim bazenima, na svjetskom juniorskom prvenstvu, kao i na Mediteranskim igrama", kazao je Đedović.

Dodao je kako su treninzi bili teški, ali da je Lana spremna za svako takmičenje te da su glavni takmičarski ciljevi ove godine vezani su za nastupe na evropskom juniorskom i svjetskom juniorskom prvenstvu.

"Teško i naporno jeste, ali tako je kako je. Mi nemamo drugog izbora nego nastaviti putem kojim smo krenuli. Na to nas obavezuju Lanini rezultati i njezina želja da se upiše povijesne knjige mostarskog i bh. sporta. Samo se nadam da će grad Mostar čim prije krenuti u izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena i da se na tome zaista radi ozbiljno. Jer novac koji je izdvojila Vlada Federacije BiH u ovogodišnjem proračunu dovoljan je da se većina projekta izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena realizira. Uglavnom, vidjet ćemo vrlo brzo koliko se odmaklo u realizaciji ovog projekta i kada možemo očekivati početak izgradnje toliko očekivanog zatvorenog olimpijskog bazena u Mostaru. On je Lani neophodan. I to ne za pet ili deset godina, nego čim prije", napomenuo je profesor Damir Đedović.

Iz mostarske "Orke" zahvalili su svim institucijama i sponzorima koji su im omogućili da odu na pripreme i natjecanja širom Evrope.