Lana Pudar za "Nezavisne": U ponoć ću poželjeti bazen u Mostaru

Kad se u ponoć za Novu godinu kazaljke spoje, poželjeću olimpijski bazen u Mostaru, poručila je Lana Pudar, najbolja plivačica Bosne i Hercegovine svih vremena.

Članica Kluba vodenih sportova Orka ove godine nastavila je da pomjera granice i piše novu istoriju bh. sporta. Godina iz snova počela je tako što je u Beogradu isplivala A normu za Olimpijske igre, postavivši u tom trenutku jedno od najboljih vremena na svijetu na 100 metara leptir stilom.

Kao najmlađa bh. takmičarka na OI u Tokiju zauzela je 19. mjesto. Na Juniorskom prvenstvu Evrope u Rimu postala je prvakinja na 100 metara leptir stilom, a okitila se još srebrom na 50 i 200 metara leptir stilom.

Zatim je u Kazanju osvojila prvu medalju ikada za BiH na takmičenju Svjetskog kupa. Okitila se bronzom na 100 metara delfin, a onda pečat svemu stavila bronzom na Svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju. U godini pred nama očekuje dodatni iskorak.

"Godina pred nama, znam sigurno da će biti vrlo naporna, uzbudljiva i puna izazova. Dosta priprema, treninga i takmičenja je preda mnom i iskreno se radujem svemu onome što me čeka. Na meni i mojim trenerima je da damo sve od sebe i rezultati sigurno neće izostati", rekla je u razgovoru za "Nezavisne novine" Lana Pudar.

NN: Osim zdravlja, kako ličnog, tako i Vaše porodice, ima li nešto što Lana baš žarko želi. Možda da Djed Mraz u svojoj torbi (ne znamo kako će stati unutra) donese olimpijski bazen?

PUDAR: Olimpijski bazen u Mostaru je svakako moja najveća želja i nadam se ispunjenju tog sna. Ja sam Mostarka, Orka je mostarski klub i ja želim da titule, medalje i priznanja donosim s mostarskog bazena. Nešto se pokrenulo po tom pitanju, pa valjda nešto konkretno i bude od toga. Gradonačelnik je na dočeku poslije medalju u Abu Dhabiu obećao da će grad krenuti u izgradnju bazena, pa se nadam da će se to napokon i desiti.

NN: Da li ste ponosni što su Vaši rezultati s jednako velikom i iskrenom radošću prihvaćeni u svim krajevima BiH i što su ljudi bili ujedinjeni u tome da ova zemlja ima mnogo sportista koji su sposobni za vrhunske rezultate i da im se moraju obezbijediti najbolji mogući uslovi za rad i napredak?

PUDAR: Zaista mi mnogo znači podrška koju sam dobijala, ne samo svih ovih dana, nego tokom cijele godine. Volim vidjeti i osjetiti podršku ljudi i svakako da mi ta podrška daje dodatni motiv da nastavim još jače trenirati. Ono što je isto tako bitno, mnoge institucije i sponzori prepoznaju i cijene sve ovo što sam postigla i svakako da će to meni i mome timu značajno olakšati sve ono što nas očekuje u budućnosti.

NN: Imate sjajnu ekipu ljudi oko sebe koji Vam pomažu i kao i Vi daju sve od sebe, ali činjenica je da ovo društvo i nema baš sluha za ulaganje u sport. Da li ste Vi i Vaš tim u nekom trenutku pomislili: Zašto meni sve ovo treba kada zauzvrat dobijem samo tapšanje po ramenu?

PUDAR: Nikada ne razmišljam na takav način. Prepreke su tu da se savladaju, a ne da se odustane kada se na njih naiđe. Mi možda u našoj državi imamo i previše tih prepreka, ali je zato svakako još slađe postizati sve ove rezultate. Imam svoj tim koji vjeruje u mene i koji se trudi da mi osigura sve neophodne uslove za rad i meni je to sasvim dovoljno da vjerujem i volim ovo što radim.

NN: Bili ste u centru pažnje kako u BiH, tako i u regionu. Svima gode pažnja i čestitke, ali da li ste u određenom trenutku pomislili da je ovo možda ipak previše?

PUDAR: Svakako da ima i tih momenata, ali moj tim na čelu s predsjednikom kluba Damirom Đedovićem se trudi da to sve drži pod kontrolom i da se ne pređe granica gdje bi to na mene djelovalo negativno. Zasad u tome uspijevamo, te se nadam će tako biti i ubuduće. Jer jednostavno ne smijem izgubiti fokus sa onog najbitnijeg, a to je plivanje.

NN: Bronza iz Abu Dabija sija kao zlato. Dobrim rezultatima ste možda razmazili neke navijače koji su od Vas možda i očekivali još koju medalju. Možda čak i baš zlatnu. Da li ste u nekom trenutku osjetili da je to prevelik teret?

PUDAR: Ja taj teret, iskreno, ne osjećam iz prostog razloga zato što uživam u svemu ovome i zato što znam da su uspjeh i neuspjeh sastavni dio sporta. Bitno je raditi i truditi se i rezultati sigurno neće izostati. Isto kako ja treniram jako i trudim se, to sasvim sigurno rade i ostale djevojke, tako da mi je jasno da se ne može uvijek biti na pobjedničkom postolju. Ja ću se svakako truditi da budem u vrhu i vjerujem da ću u tome i uspjeti.