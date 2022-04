Utopila se najmlađa učesnica Olimpijskih igara u Tokiju

Jedriličarka iz Tunisa Eja Gezgi, najmlađa učesnica Olimpijskih igara u Tokiju, utopila se dok je trenirala na moru.

17-godišnjakinja je plovila sa sestrom blizanakinjom Sarom kada se njihova jedrilica prevrnula zbog jakog vjetra. Sara je preživjela indicent. Sestre su predstavljale Tunis na Olimpijskim igrama u Tokiju i na kraju su zauzele 21. mjesto, a očekivao se mnogo bolji rezultat u Parizu 2024.

Tragičnu vijest objavio je tuniski novinar Suhail Hmira na "Twitteru".

"Eja Gezgi, olimpijska jedriličarka iz Tunisa, preminula je nakon nesreće tokom treninga. Neka počiva u miru", napisao je on.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice. Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics... May she Rest In Peace pic.twitter.com/Pvt6lGEscq