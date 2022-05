ATP odlučio: Nema bodova na Vimbldonu

Razlog zbog kog je donijeta takva odluka je onemogućivanje učešća ruskim i bjeloruskim teniserima na trećem Grend Slemu sezone.

Čelni ljudi Vimbldona donijeli su ranije odluku da se ruski i bjeloruski teniseri ne mogu takmičiti iako nastupaju pod neutralnom zastavom i ne predstavljaju svoju zemlju.

Takva odluka trećeg Grend Slema u sezoni dovela je do velikih polemika i do teške odluke koju je donio ATP.

"Sposobnost igrača bilo koje nacionalnosti da učestvuju na turnirima na osnovu zasluga i bez diskriminacije je fundamentalna za našu turneju. Odluka Vimbldona da zabrani ruskim i bjeloruskim igračima da se takmiče u Velikoj Britaniji ovog ljeta podriva ovaj princip i integritet sistema ATP rangiranja. Takođe nije u skladu sa našim sporazumom o rangiranju. U odsustvu promjene okolnosti, sa velikim žaljenjem i neradom ne vidimo drugu opciju osim da uklonimo bodove sa ATP rang liste sa Vimbldona za 2022.

Naša pravila i sporazumi postoje da bi zaštitili prava igrača u cjelini. Jednostrane odluke ove prirode, ako se ne adresiraju, predstavljaju štetan presedan za ostatak Tura. Diskriminacija prema pojedinačnim turnirima jednostavno nije održiva na turneji koja funkcioniše u više od 30 zemalja.

Veoma cijenimo naše dugogodišnje odnose sa Vimbldonom i LTA i ne potcjenjujemo teške odluke sa kojima se suočavamo u odgovoru na nedavne smjernice Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Međutim, primjećujemo da je ovo bilo neformalno uputstvo, a ne mandat, koji je ponudio alternativnu opciju koja bi prepustila odluku u rukama pojedinačnih igrača koji se takmiče kao neutralni sportisti putem potpisane deklaracije.

Naši interni razgovori sa pogođenim igračima su nas zapravo doveli do zaključka da bi ovo bila prihvatljivija opcija za Tur. I dalje se nadamo da će dalji razgovori sa Vimbldonom dovesti do prihvatljivog ishoda za sve zainteresovane. U širem smislu, vjerujemo da ovo pitanje ponovo naglašava potrebu za jedinstvenom strukturom upravljanja u profesionalnom tenisu kako bi se odluke ove prirode mogle donositi na zajednički način", navedeno je u saopštenju ATP.

