Alkaras: Ne plašim se da kažem, spreman sam da osvojim grend slem

Karlos Alkaras je po mnogima jedan od glavnih favorita za osvajanje trofeja na Rolan Garosu.

Teniser iz Mursije, koji je početkom maja proslavio 19. rođendan, ima fantastičnu sezonu i uz Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, svrstava se za glavnog kandidata za pehar u Bulonjskoj šumi.

Teniser koji je od početka sezone osvojio pehare u Rio de Žaneiru, Majamiju, Barseloni i Madridu ne plaši se uloge favorita, naprotiv.

"Ne plašim se da kažem da sam spreman da osvojim grend slem. Fizički se osjećam veoma dobro, mentalno sam jak. Imam dovoljno snage, to su sve elementi koji su vam neophodni da osvojite grend slem", rekao je Španac za argentinski list "La Nasion", prenosi B92.net.

Čini se da svaka njegova riječ odaje koliko ima veliko samopouzdanje.

"Sada je uz mene i taj nivo igre. Osjećam da imam samopouzdanje na terenu. Ima mnogo toga što možete da mi kažete da uradim, ja sam uvijek spreman", dodao je Karlos.

Kao šesti na ATP listi, jasno je da već tada može da naleti na Nadala u četvrtfinalu ili Đokovića u polufinalu, ali sve će zavisiti od žrijeba koji je u četvrtak u 18.45 časova.

Teniser iz El Palmara kraj Mursije ima velike ambicije.

"Zahvalan sam članovima tima i moje porodice što mi uvijek govore šta da radim, šta je dobro, a šta nije. Imam neke svoje stvariu glavi i često one nisu idealne. Tada oni stupaju na scenu i kažu mi, 'sačekaj malo, ne žuri, idi korak po korak'. Ja sam i momak koji je vrlo jasan po određenim pitanjima. Jasni su mi ciljevi, snovi, a to je da budem broj jedan na svijetu, bez obzira koliko sam igrao turnira ili koliko ih dolazi, još nisam ostvario taj cilj. To mi pomaže da ostanem čvrsto na zemlji i da nastavim da stremim ostvarenju snova", zaključio je Alkaras.