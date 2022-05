Alkaras nakon poraza: Naopuštam turnir visoko podignute glave

Karlos Alkaras je takmičenje na prvom Rolan Garosu u karijeri završio u četvrtfinalu.

Izazov Aleksandera Zvereva bio je prejak za njega, Nijemac je poslije tri sata i 20 minuta igre slavio sa 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).

Alkaras je poslije meča priznao da ima još dosta toga da nauči kada su u pitanju grend slemovi, ali i da odlazi uzdignute glave.

"Rekao bih da sam meč završio igrajući bolje. Napuštam teren, ovaj turnir visoko podignute glave. Borio sam se do posljednje lopte. Do posljednjeg sekunda meča i ponosan sam na to", kaže Alkaras.

Nije mu išlo kako je želio.

"Moram da naučim današnju lekciju. Bio je to težak, tijesan meč. Rekao bih da nisam počeo dobro, na ovom nivou, u četvrtfinalu grend slema, igrate protiv najboljih igrača svijeta, tako da morate da počnete bolje. Prihvatam lekciju. Moram da napredujem na narednom grend slemu, na sljedećim mečevima. Nisam daleko od polufinala ili toga da osvojim grend slem. Imam nivo, samopouzdanje da dobijem grend slem ili da prođem makar u polufinale sljedeći put", dodao je Španac.

I pored poraza, kaže da je ovo turnir sa kog će ponijeti mnogo pozitivnog.

"Uživao sam mnogo, iako sam izgubio. Igrati pred toliko publike, na ovakvim turnirima, sjajnim terenima, to je sjajno za mene. Treniram za ove stvari. Borim se sa najboljima, za plasman u finale grend slema, za mene je to fantastično. Zato treniram i igram tenis, nastavljam da sanjam, da imam šanse da budem na najboljim turnirima na svijetu", zaključio je Alkaras, piše B92.